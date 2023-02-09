胡喆

原标题：国产大型水陆两栖飞机AG600M 全面进入型号取证试飞阶段

记者从中国航空工业集团有限公司获悉，近日，两架国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M（1003、1006架）分别从珠海和宜昌成功转场至西安阎良，有序拉开了2023年科研试飞工作的序幕，推动AG600M正式进入型号合格取证试飞阶段。

新春伊始，AG600研制现场一派复工复产的繁忙景象。在珠海，通飞华南公司AG600M（1007架）首飞前相关工作已紧张开启。与此同时，部分员工启程赶赴阎良试飞现场，提前进行开飞前准备工作。春节期间，试飞中心在阎良完成AG600M（1003架）拖锥测试改装工作，全面开展科研试飞工作。在西安，AG600飞机的各类静力试验和研发试验也已同步开启……

航空工业集团新闻办有关负责人介绍，2022年，航空工业AG600项目研制全线高质量推进“十四五”及中长期发展规划落实，圆满完成了“三架机总装、三架机首飞、三大类试验和三架机订单”的“四个三”年度攻坚目标。

2023年是AG600研制极为关键的一年。据悉，AG600研制全线将围绕“年中具备执行灭火任务能力，完成40%表明符合性试飞”目标，并行开展典型任务场景试飞、铁鸟试验、试验室验证试验和静力机研发试验、验证试验、适航验证试验、机载成品鉴定试验，推进各项适航取证工作。

AG600飞机是为满足我国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设需要研制的重大航空装备，是我国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机。AG600M是AG600的优化机型，最大起飞重量60吨，最大载水量12吨，最小平飞速度220千米每小时，航程4500千米，具备优越的低空、低速、短距起降性能。

(责编：申佳平、陈键)

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