经中央网信办批准，2月25日，第二届中国数字碳中和高峰论坛即将在四川省成都市举办。该论坛由中央网信办、国家发展改革委、生态环境部、四川省人民政府指导，中央网信办信息化发展局、生态环境部应对气候变化司、国家发展改革委国际合作中心、生态环境部宣教中心，中国互联网发展基金会、中华环保联合会，四川省委网信办、四川省经济合作局，四川省成都市人民政府主办。论坛主题为“数字引领 绿色发展”。

本次论坛包括开幕式暨主论坛、四场平行分论坛。其中，“数字科技企业绿色低碳发展”分论坛由中央网信办信息化局指导，中国航天科工集团网络信息总体部、中国信息通信研究院主办；“绿色低碳 数字生活”分论坛由生态环境部宣教中心、中华环保联合会主办；“数字碳中和投融资与高质量发展”分论坛由生态环境部应对气候变化司指导，中国互联网投资基金、生态环境部环境与经济政策研究中心主办，中国金融学会绿色金融专业委员会支持；“数字碳中和区域发展”由国家发展改革委国际合作中心主办，北京大学政府管理学院协办。

论坛期间，还将举办“数字空间绿色低碳行动成果展”，来自汽车、IT、金融、网络安全、云计算、互联网平台等领域的20家单位和企业将展示一年来积极探索数字化绿色化协同转型发展实践的相关成果。

此外，中国互联网投资基金、四川省委网信办等相关单位还将举行“第二届中国数字经济投融资机构四川行”等相关配套活动。（来源：中国互联网发展基金会网站）

(责编：王仁宏、陈键)

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