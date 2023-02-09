原标题：提升基础设施算力 助力中国数字经济发展

2月8日，联想在北京举办“智算无限 思天逐梦——联想服务器品牌战略暨新品发布会”。会上，联想集团高级副总裁、联想中国区基础设施业务群总裁柏鹏带来同名主题演讲，重磅揭晓全新服务器品牌“联想问天”，并解读了联想问天的发布背景及品牌内涵。柏鹏强调，全新的“联想问天”是专为国内市场打造的一个全新、专属、定制的服务器品牌及产品线，为客户提供卓越的基础设施产品及方案。同时，柏鹏还在现场提出成为“成为中国领先的智能IT基础设施提供商”这一愿景，并宣布正式启动“五年No.1计划”。

如今，中国本地客户在数字化、智能化业务场景开拓和应用已走在世界前列。为了更好地服务中国客户的本地化需求，支持国家对于推动自主创新和中国数字经济发展的需要，专注于中国市场的联想全新服务器品牌“联想问天”应运而生。

现场，柏鹏阐释了“联想问天”的品牌内涵，他表示身处不确定性、不稳定性和不断变化的全新时代，往前的每一步都是在探索未知，“联想问天”品牌名正是取自2300多年前屈原追求真理的“天问”，这也预示着联想问天将在不断追求极致的探索道路上，以“本地创新、敏捷高效”为品牌内涵，助力客户实现每一个智能化的可能。

柏鹏强调，通过“联想问天”这一全新的服务器品牌，希望为中国的客户提供更加量身定制的算力产品，更好地满足客户需求的同时，能进一步帮助客户降低拥有成本。联想将与中国的产业和生态合作伙伴，在核心零部件、软件及平台等多方面全面展开深入的合作，共同推动产业的发展。与此同时，联想也希望建立更加灵活和快速的端到端合作模式、从联合研发、交付等各链路全面提升服务客户的能力。

随着从计算设备到计算能力持续演进，企业智能化转型迎来了管理与流程方面的新变化，也出现层出不穷的新技术，以及前所未有的新模式。算力作为智能化转型核心基石，正在发生新的变革。在本次发布会上，柏鹏阐释了普慧算力在基础设施层的四大特征，即融合化、场景化、订阅化及绿色化的四维算力。不管是联想问天还是联想ThinkSystem，都将符合这“四维算力”的特征，为客户提供全栈的IT基础设施的产品和方案。

具体而言，融合化算力，即通过联想超融合技术、多云融合技术、边云融合技术、云网融合技术，形成融合化算力支撑“无处不在”的智能；场景化算力，即联想针人工智能、大型科学计算、企业ERP等应用场景等提供软硬件一体式交付，和基于场景优化的算力产品和服务；订阅化算力，即用户可根据算力实际使用量或存储用量定期付费，采用“按需应用”的方式来订阅联想臻算算力服务；绿色化算力，即通过业界独有和领先的“海神”温水水冷技术，联想提供智能化时代满足可持续增长的绿色化算力。

30年来，联想服务器不断引领算力行业发展，联想智能基础设施的产品和方案已经获得全球及中国客户的高度认可——联想服务器产品市场份额位居全球第三；在高性能计算领域，联想多年在全球和中国市场排名第一；在基础型存储市场份额全球第一；在中国，联想在中小企业服务器市场份额排名第一、基础型存储市场份额排名第三。

发布会上，柏鹏提出，联想将以“成为中国领先的智能IT基础设施提供商”为愿景，整合产品、技术和行业经验，成为各行业值得信赖的合作伙伴，陪伴大家成功度过智能化转型的全生命周期。并且，联想将正式启动“No.1计划”，希望通过5年的时间成为中国服务器智能基础设施市场的No.1。

柏鹏用“一个愿景，服务器双品牌驱动，四维算力特征”对本次主题演讲进行了总结。坚持科技赋能中国智能化转型的使命，在成为中国领先的智能IT基础设施提供商的道路上，联想将不断丰富和优化自身产品家族，形成全栈的IT基础设施的产品和方案，为中国客户提供更好的基础设施算力服务，与千行百业客户共同“逐梦”，赢得智算新时代。（光明日报全媒体记者 訾谦）

(责编：董童、李源)

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