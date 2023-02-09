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南京银行：坚守服务实体初心 再踏征程奋力勇毅前行

2023年02月09日14:02 | 来源：新华网
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原标题：南京银行成立二十七周年 金融为民不忘初心使命 再踏征程奋力勇毅前行

　　时间是忠实的记录者，描摹了淮海路上艰苦创业的模样，镌刻出中山路上赶超跨越的足迹，如今又起笔写下河西新址上接续奋斗的篇章……2023年2月8日，南京银行迎来了27周岁的“生日”。

　　二十七载滋养实体经济，润泽社会民生，南京银行始终践行责任金融的初心使命，强化改革创新，推进战略转型，各项事业实现跨越式发展。截至目前，南京银行资产总额突破2万亿元，贷款余额近1万亿元，存款余额超1.3万亿元；2022年，先后发行300亿元金融债、200亿元永续债、50亿元绿色金融债，大股东持续增持，可转债累计转股金额超30亿元，中长期资产负债匹配结构进一步优化，高质量发展的步伐坚实有力。

　　兴实体，丰沛“源头活水”

　　一步一个脚印，南京银行始终以深厚的家国情怀、强烈的使命担当，坚守服务实体初心，积极融入长三角一体化、长江经济带建设等国家重大战略，主动围绕苏南现代化建设示范区、沿海经济带建设等江苏经济社会发展重点领域，实现支持经济社会高质量发展和自身高质量发展的良性循环。

　　助推实体经济复苏跑出“加速度”。2022年，南京银行发布助力稳经济大盘“30条举措”，以更大力度、更高效率、更实举措推进落实稳经济增长政策举措。普惠金融特别行动计划，着力满足小微首贷户融资需求；科小融资对接、专精特新赋能提升行动等，致力解决科技创新企业资金困局；“苏影保2.0”专属服务产品，助力电影产业加快复苏；新市民“生根计划”、减费让利、延期还本付息等，为稳经济大盘作出努力和贡献。

　　推动实体客群提质扩面。该行围绕实体转型，先后推出 “1+3”行动计划、“鑫制造”等专项方案，不断拓展和夯实实体客群，服务实体经济能力持续提升。2022年，依托“鑫实体”营销竞赛活动，该行持续加大对实体经济和重点领域的金融支持，公司有价值客户在一年内增长超1.7万户。

　　助力先进制造业前行。近年来，南京银行全力支持区域先进制造业集群发展，从优质的供应链金融服务入手，两年间已实现批量供应链117个项目落地，累计投放约26亿元，服务上下游客户820户。充分发挥自贸业务优势，重点关注集成电路、芯片封装、生物医药等行业及保障民生类特定客户的纾困贷款投放，支持中远海运、国药控股等一批企业。

　　科技创新支持新经济腾飞。科技金融一直是南京银行持续打造的特色业务，2022年该行针对科技创新企业推出各类专项活动，持续优化“小股权+大债权”投贷联动、政银园投等科技金融服务模式，全面助力科创金融改革试验区建设……科技金融服务实现多点开花。2022年末，在南京银行长达8年的金融服务陪伴下，该行首家落地的投贷联动客户成功登陆科创板。科技文化金融贷款客户总数突破10000户，贷款余额超660亿元。其中，专精特新中小企业合作客户数超3400户，占省内专精特新白名单客户比率近40%，江苏省内市场优势明显。

　　点“绿”成“金”，释放绿色动能。继2021年在首创推出“鑫减碳”产品，以较低的贷款利率激励企业减少碳排放以来，南京银行持续在支持绿色经济发展上开展业务创新。去年，该行先后落地首笔政策性银行绿色金融转贷款业务；成为江苏省首批“苏碳融”再贷款银行；成为环保担、环保贷合作银行，落地全省首笔环保担贷款……截至2022年末，该行绿色金融贷款余额1330亿元，较年初增长超34%。

　　勇创新，驱动业务增长

　　顺应波澜壮阔的时代发展洪流，南京银行应变求新，不断谱写金融人勇担使命、敢于创新、锐意进取的奋进篇章。

　　从“最细微”的产品看，数字转型的代表产品N Card信用卡在2022年迎来第100万位客户，用不到两年的时间成功跃上百万规模，跑出了行业领先的发卡速度。此外，N Card信用卡还创新引入头部互联网平台付费会员运营理念，推出行业首创的“N+会员”服务体系，进一步深耕场景经营和精细化产品运营，将更多客户纳入综合服务生态圈。

　　从“最科技”的应用场景看，2022年，南京银行“数字人民币+”应用场景迎来多位新成员，数字人民币“智慧食堂”成功上线运行，多样化的支付渠道和结算方式极大提升了用户体验感；以数字人民币的形式为客户公司代发工资，成功将代发业务融入数字人民币生态；智慧园区、贷款发放、商城支付等业务也不断丰富中，南京银行数字人民币应用场景在纵深维度持续扩展。

　　从“最潮流”的玩法看，2022年，“数字藏品”等新生数字概念不断引发流量热潮，乘“元宇宙”之风，南京银行积极探索数字文明，率先布局银行对客互动新领域，发布首款数字藏品“你好鸭”，搭建了一道与年轻客群沟通对话的数字桥梁，在提升客户科技感、沉浸感全新体验的同时，增进了银行与用户之间的亲密联系。

　　从“最有温度的服务看”，凭借综合化的金融服务能力、定制化的财富管理能力和较高的风险管控水平，南京银行成为全国首批获得个人养老金业务开办资格的5家城商行之一。日前，该行养老金业务系统已顺利通过人社部的四方验收，进入业务灰度测试阶段，南京银行表示，将积极构建“养老+”多元养老金融服务体系，提供更加专业、全面、安全的养老服务保障，全面服务国家养老保障体系建设。

　　增韧性，打造增长引擎

　　一支朝气蓬勃的金融生力军，总在不断的改革和转型中，彰显蓬勃的活力和韧性。

　　普益标准2022年“金誉奖”卓越理财公司、卓越投资回报理财公司、优秀固收类银行理财产品……成立两年的南银理财，得到了市场的高度关注和认可。2022年，创新推出“瑞”系列品牌，进一步搭建和丰富了多元化的产品体系，年末公司理财规模超3400亿元，存量理财产品380余只，行外代销机构56家，覆盖全国18个省份，品牌美誉度和市场影响力不断提升。

　　消费金融领域是零售业务的蓝海，也是零售战略转型的重要一环。2022年，南京银行控股子公司南银法巴消费金融有限公司正式揭牌，目前已增加注册资本至50亿元。独立运作的南银法巴消金，一方面积极吸纳、融合原消费金融中心（CFC）存量业务，同时将线下直营业务拓展到广州、成都、宁波、绍兴、合肥、滁州、石家庄、保定等地，南京银行零售金融板块竞争优势不断提升，将在全国市场释放新的增长潜能。

　　过去一年，鑫元基金蹄疾步稳，制定三年发展规划，成立广州、北京2家区域分公司，完成3次组织体系优化，“投资研究、产品引领、客户服务、科技赋能”4项核心能力显著提升，资管业绩逆势增长。年末资产管理总规模超1500亿元，较2021年初增长超150%，各项收益数据名列前茅，成为集团化发展的重要一极。

　　网点是银行金融服务的触角和驻点。为进一步推动战略和服务下沉，更好服务小微企业和市民，南京银行于2021年启动“百家网点”扩张计划。去年以来，该行先后获批开业支行网点36家，实现江苏省内县域全覆盖，全行网点数量达到251家，已具备较强的渠道优势。其中，南京地区营业网点88家，较成立之初实现翻番。根据该行机构发展战略规划，到2023年底，全行营业网点数量将达到300家，以更好支持地方经济建设。

　　强根基，提振发展信心

　　党建是指引经营发展的“灯塔”，也是充实金融内涵、激发团队能量的源泉。南京银行红色引擎开足马力，不断创下靓丽成绩，也引导该行更坚定地赋能经济发展、哺育多彩公益。

　　深耕党建品牌，南京银行推进党建经营“双促进”。实施“鑫先锋”党建品牌建设持续提升三年计划，优化、完善、创新七大专项工作，使党建工作更加精准融入经营发展。其中，“百家支部联百村（社区）”党建联建深化行动，引导各级党组织在助力乡村振兴、保障改善民生方面发挥更大作用。组织“一线有我·号队出列”青春建功行动，组建109支“鑫青年”突击队、931名团员青年，积极投身乡村振兴、疫情防控、文明城市建设等工作。面对疫情，党员冲锋在前，全力保障业务连续性。南京地区组建派出12批、共计36人次的市级“抗疫先锋”党员突击队驻点支援，同时累计派出1000人次党员群众下沉35个街道，常态化支援驻地社区开展防疫工作。

　　打造慈善公益品牌。南京银行连续三届被授予江苏慈善奖“最具爱心慈善捐赠单位”和南京慈善奖“最具爱心捐赠单位”称号。“圆梦行动”慈善助学活动进入第十二年，累计捐赠1570万元帮助困难学子圆梦大学；“自动体外除颤器（AED）安置计划”等慈善公益项目，累计捐助近200万元；组织员工广泛参与慈善捐赠、义务植树、无偿献血等公益活动；组建27支青年志愿服务队参与疫情防控志愿服务。南京地区设立有近10家青年志愿服务岗，2家户外劳动者爱心驿站，为户外劳动者提供金融服务。

　　风正时济，自当破浪扬帆；任重道远，还需策马扬鞭。27岁的南京银行正风华正茂，未来可期。在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，南京银行将牢记金融为民的初心使命，坚守服务实体的主责主业，主动融入和服务新发展格局，发挥服务地方经济社会发展的主力军作用，为推进中国式现代化倾力奉献金融力量。

(责编：董童、李源)
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