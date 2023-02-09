原标题：邮储银行打造“邮你同赢”同业生态平台 促进同业合作数字化转型

2月8日，由中国邮政储蓄银行主办、博时基金协办的邮储银行同业合作论坛暨“邮你同赢”同业生态平台发布会在深圳成功举行。来自银行业、保险业、证券业、基金业、财务公司等90家金融机构的200余名嘉宾齐聚一堂，共话合作愿景，齐绘发展蓝图。邮储银行行长刘建军、副行长徐学明，博时基金董事长江向阳出席活动。

活动现场，邮储银行与博时基金等9家同业客户代表共同点亮“邮你同赢”，发布邮储银行“邮你同赢”同业生态平台。此次活动除深圳主会场外，邮储银行还在其他35家一级分行设分会场，分会场嘉宾通过远程会议方式共同参与了此次活动。

深化同业合作

共建新时代“美好金融”

金融是现代经济的核心，贯彻新发展理念，构建新发展格局，需要建设与之相匹配的，具有“开放、包容、共赢、安全”的金融生态体系。

刘建军在发布会致辞中介绍，基于开放、融合、共赢的合作理念，怀揣建设新时代“美好金融”的愿景，邮储银行持续深化客户、渠道和资金优势，把自身的特色优势嵌入同业生态圈中，积极致力于为同业客户提供更好的产品和服务，不断拓展合作范围，推动优势互补、互利共赢。在数字强行的背景下，邮储银行打造了“邮你同赢”同业生态平台，以资产配置、信息集散、投研交流等金融场景为依托，运用数字技术打破时空限制，助力资源要素快捷流动，营造数字经济中高质量同业合作环境。

刘建军建议，从四个方面共同深化合作空间，构建形成生态共建、价值共享、场景互融、技术互助的协同金融局面，进一步提升金融同业生态圈建设的价值贡献。具体而言，一是围绕现代化产业体系，顺应产业变革与金融创新趋势，携手提升服务实体经济质效；二是开拓创新同业合作领域，共同建设合作紧密的同业生态；三是推动建立投研、风险信息共享机制，共同在日趋复杂的市场环境中寻找收益；四是携手应对数字经济浪潮，合作推进金融行业数智变革。

江向阳在致辞中表示，基金公司作为机构投资者要以“发展有我”的责任担当，服务科技创新和新发展格局的构建，通过服务实体经济、完善财富管理体系、打造同业生态以及建设数字化平台等增强服务高质量发展的质效。

在强化银基合作方面，江向阳表示，基金公司和银行的数字化体系可以进一步打通融合，促进产业的数字化发展，为共同提升经营质效提供有力支撑。“邮你同赢”同业生态平台是金融机构创新合作的里程碑，通过形成一个正向的财富管理生态循环，有利于实现共建“美好金融”的愿景。

顺应发展趋势

“邮你同赢”诠释四大理念

近年来，大数据、云计算、人工智能等技术日益融入经济社会发展的各领域全过程。邮储银行借助科技赋能，以开放银行、生态银行、数字银行、科技银行四大理念打造了“邮你同赢”同业生态平台。

“开放银行”体现在开放共享的业务模式。“邮你同赢”同业生态平台力求打造共享信息资源、共建合作联盟的去中心化的创新模式。该平台提供“1toN”“NtoN”两种服务模式，加入平台不止是和邮储银行开展业务合作，更重要的是寻找全市场的商机。

“生态银行”体现在共生共建的发展理念。“邮你同赢”同业生态平台的聚合属性为商业整合提供了基础，有利于促成多边互惠合作的良好生态。该平台通过打造同业金融服务开放式货架，促进同业合作从点对点合作向网络化交易转变。

“数字银行”体现在全面数字化的技术服务。“邮你同赢”同业生态平台将通过大数据、人工智能等技术手段提供数字化的服务。平台提供的定制化数据看板可呈现交易数据统计、组合盈亏分析、市场行情曲线。平台还将通过数据沉淀、建模分析展现机构画像和交易行为视图，精准匹配产品，提供更高效、便捷、智能的客户服务。

“科技银行”体现在自主可控的敏捷开发。“邮你同赢”同业生态平台坚持业技融合、自主研发、敏捷迭代的建设原则，运用先进的云原生技术，实现分布式、模块化、微服务，保障系统功能持续优化。平台将在自主研发路径下，通过完善的业技融合机制，实现快速迭代更新。

借力科技赋能

着力构筑五大特色亮点

“邮你同赢”同业生态平台运用数字技术创新服务模式、聚合场景生态，实现同业合作端到端的链接、点到点的交互，着力构筑五大特色亮点。

一是广泛的客户参与。“邮你同赢”同业生态平台是生态圈深化建设及合作愿景落地的数字化载体，邮储银行将深耕多年的同业“朋友圈”迁徙至线上，通过平台模式进一步激发同业客户在业务合作、客户交流及信息共享等方面的合作潜能，增强共赢价值。

二是丰富的业务场景。“邮你同赢”同业生态平台搭建“1+N”的基础架构，即“一个门户”和“N种业务产品”，一期上线融资、票据和基金三个交易大厅，打造票据交易集市、金融产品超市和资金信息集散三大金融场景。

三是共享共创的模式。邮储银行在“邮你同赢”同业生态平台建设中遵循“开放思维”和“生态理念”，力求实现机构间互为场景、互为服务、互相引流、互相促进，与合作伙伴联动挖潜合作空间，创新衍生商业价值链，实现生态体系的繁荣共生。

四是优质的客户体验。“邮你同赢”同业生态平台力求通过对交易场景、交易习惯的解析，应用数字化手段，结合邮储银行客户经理遍布全国的优势，全面覆盖线上线下的服务场景，为同业伙伴提供更高效、便捷、智能的服务体验，为同业客户创造更大价值。

五是深度的投研交流。邮储银行充分考虑广大同业伙伴投研交流的需求，将结合线下生态圈活动开展和线上体系化投研专区建设，打造线上线下相结合的投研服务体系，促进共同提升投资研究和资产配置能力。

下一步，邮储银行将持续深耕同业生态建设，通过“线上+线下”立体化双层生态圈场景，打造“资产+负债+中收”的全方位产品体系和综合服务，聚合盘活各类资源，助推数字经济的服务模式创新，在深度协同中共同实现高质量发展，提升服务实体经济的能力。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经