人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

邮储银行打造“邮你同赢”同业生态平台 促进同业合作数字化转型

2023年02月09日15:01 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：邮储银行打造“邮你同赢”同业生态平台 促进同业合作数字化转型

　　2月8日，由中国邮政储蓄银行主办、博时基金协办的邮储银行同业合作论坛暨“邮你同赢”同业生态平台发布会在深圳成功举行。来自银行业、保险业、证券业、基金业、财务公司等90家金融机构的200余名嘉宾齐聚一堂，共话合作愿景，齐绘发展蓝图。邮储银行行长刘建军、副行长徐学明，博时基金董事长江向阳出席活动。

　　活动现场，邮储银行与博时基金等9家同业客户代表共同点亮“邮你同赢”，发布邮储银行“邮你同赢”同业生态平台。此次活动除深圳主会场外，邮储银行还在其他35家一级分行设分会场，分会场嘉宾通过远程会议方式共同参与了此次活动。

　　深化同业合作

　　共建新时代“美好金融”

　　金融是现代经济的核心，贯彻新发展理念，构建新发展格局，需要建设与之相匹配的，具有“开放、包容、共赢、安全”的金融生态体系。

　　刘建军在发布会致辞中介绍，基于开放、融合、共赢的合作理念，怀揣建设新时代“美好金融”的愿景，邮储银行持续深化客户、渠道和资金优势，把自身的特色优势嵌入同业生态圈中，积极致力于为同业客户提供更好的产品和服务，不断拓展合作范围，推动优势互补、互利共赢。在数字强行的背景下，邮储银行打造了“邮你同赢”同业生态平台，以资产配置、信息集散、投研交流等金融场景为依托，运用数字技术打破时空限制，助力资源要素快捷流动，营造数字经济中高质量同业合作环境。

　　刘建军建议，从四个方面共同深化合作空间，构建形成生态共建、价值共享、场景互融、技术互助的协同金融局面，进一步提升金融同业生态圈建设的价值贡献。具体而言，一是围绕现代化产业体系，顺应产业变革与金融创新趋势，携手提升服务实体经济质效；二是开拓创新同业合作领域，共同建设合作紧密的同业生态；三是推动建立投研、风险信息共享机制，共同在日趋复杂的市场环境中寻找收益；四是携手应对数字经济浪潮，合作推进金融行业数智变革。

　　江向阳在致辞中表示，基金公司作为机构投资者要以“发展有我”的责任担当，服务科技创新和新发展格局的构建，通过服务实体经济、完善财富管理体系、打造同业生态以及建设数字化平台等增强服务高质量发展的质效。

　　在强化银基合作方面，江向阳表示，基金公司和银行的数字化体系可以进一步打通融合，促进产业的数字化发展，为共同提升经营质效提供有力支撑。“邮你同赢”同业生态平台是金融机构创新合作的里程碑，通过形成一个正向的财富管理生态循环，有利于实现共建“美好金融”的愿景。

　　顺应发展趋势

　　“邮你同赢”诠释四大理念

　　近年来，大数据、云计算、人工智能等技术日益融入经济社会发展的各领域全过程。邮储银行借助科技赋能，以开放银行、生态银行、数字银行、科技银行四大理念打造了“邮你同赢”同业生态平台。

　　“开放银行”体现在开放共享的业务模式。“邮你同赢”同业生态平台力求打造共享信息资源、共建合作联盟的去中心化的创新模式。该平台提供“1toN”“NtoN”两种服务模式，加入平台不止是和邮储银行开展业务合作，更重要的是寻找全市场的商机。

　　“生态银行”体现在共生共建的发展理念。“邮你同赢”同业生态平台的聚合属性为商业整合提供了基础，有利于促成多边互惠合作的良好生态。该平台通过打造同业金融服务开放式货架，促进同业合作从点对点合作向网络化交易转变。

　　“数字银行”体现在全面数字化的技术服务。“邮你同赢”同业生态平台将通过大数据、人工智能等技术手段提供数字化的服务。平台提供的定制化数据看板可呈现交易数据统计、组合盈亏分析、市场行情曲线。平台还将通过数据沉淀、建模分析展现机构画像和交易行为视图，精准匹配产品，提供更高效、便捷、智能的客户服务。

　　“科技银行”体现在自主可控的敏捷开发。“邮你同赢”同业生态平台坚持业技融合、自主研发、敏捷迭代的建设原则，运用先进的云原生技术，实现分布式、模块化、微服务，保障系统功能持续优化。平台将在自主研发路径下，通过完善的业技融合机制，实现快速迭代更新。

　　借力科技赋能

　　着力构筑五大特色亮点

　　“邮你同赢”同业生态平台运用数字技术创新服务模式、聚合场景生态，实现同业合作端到端的链接、点到点的交互，着力构筑五大特色亮点。

　　一是广泛的客户参与。“邮你同赢”同业生态平台是生态圈深化建设及合作愿景落地的数字化载体，邮储银行将深耕多年的同业“朋友圈”迁徙至线上，通过平台模式进一步激发同业客户在业务合作、客户交流及信息共享等方面的合作潜能，增强共赢价值。

　　二是丰富的业务场景。“邮你同赢”同业生态平台搭建“1+N”的基础架构，即“一个门户”和“N种业务产品”，一期上线融资、票据和基金三个交易大厅，打造票据交易集市、金融产品超市和资金信息集散三大金融场景。

　　三是共享共创的模式。邮储银行在“邮你同赢”同业生态平台建设中遵循“开放思维”和“生态理念”，力求实现机构间互为场景、互为服务、互相引流、互相促进，与合作伙伴联动挖潜合作空间，创新衍生商业价值链，实现生态体系的繁荣共生。

　　四是优质的客户体验。“邮你同赢”同业生态平台力求通过对交易场景、交易习惯的解析，应用数字化手段，结合邮储银行客户经理遍布全国的优势，全面覆盖线上线下的服务场景，为同业伙伴提供更高效、便捷、智能的服务体验，为同业客户创造更大价值。

　　五是深度的投研交流。邮储银行充分考虑广大同业伙伴投研交流的需求，将结合线下生态圈活动开展和线上体系化投研专区建设，打造线上线下相结合的投研服务体系，促进共同提升投资研究和资产配置能力。

　　下一步，邮储银行将持续深耕同业生态建设，通过“线上+线下”立体化双层生态圈场景，打造“资产+负债+中收”的全方位产品体系和综合服务，聚合盘活各类资源，助推数字经济的服务模式创新，在深度协同中共同实现高质量发展，提升服务实体经济的能力。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际机构缘何上调中国经济增长预期？
　　1月25日，联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告，预测在2023年世界经济增速降至1.9%的背景下，中国经济增速将达到4.8%。1月30日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%。…
风云三号04批卫星启动研制 支撑第三代气象卫星智慧观测
　　人民网北京2月9日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，2月7日，风云气象卫星研制与论证工作汇报暨风云三号04批卫星工程启动仪式在中国航天科技集团公司第八研究院举行。 据介绍，风云三号04批卫星是我国第二代极轨气象卫星收官之作，包含一颗倾斜轨道降水测量卫星和一颗太阳同步晨昏轨道卫星，将进一步提升载荷探测能力、平台服务保障能力，通过与静止气象卫星配合，首次实现我国卫星高低轨协同观测的在轨验证，支撑第三代气象卫星智慧观测和体系发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部