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对两轮电车“百公里续航”定标准 业界：尊重用户感受 树新规促消费

2023年02月09日17:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月9日电 （记者李彤）目前，“百公里续航”正成为两轮电动车产品的主打卖点，有的品牌更宣称产品能续航200公里甚至500公里，但消费者在骑行中的感受却大相径庭。如何理解两轮电车的“百公里续航”概念，怎样提出标准引导企业研发生产、尊重消费者合法权益？

中国标准化研究院标准化评估研究所所长付强对人民网表示，各品牌以往的百公里测试方法，通常采用的是等速法测试的续航里程，是在特定环境下的测试结果，并不能有效还原用户的实际使用场景。这导致了行业出现了一定程度的续航虚标现象。

“实际续航里程会因红绿灯停车、颠簸、寒冷天气等复杂现状产生损耗，不同地形、地貌、速度、载重也可能会影响续航里程。”付强说，近期中标院与爱玛联合发布的《电动摩托车用户工况能量消耗率和续驶里程试验方法》团体标准显示，产品基于新的团体标准测试的续航里程，比等速法的测试结果存在30%至40%的耗损。

新标准“新”在哪里？爱玛研究院院长肖冰表示，消费者消费理念的提升、自我合法权益的保护，是新标准推出的核心动力。希望通过更贴近消费者真实使用情况的测试，把“百公里续航”以“标准”的形式固定下来，并引领行业技术升级和标准完善。

“2017年我国推出了《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》，新的团体标准在此基础上技术指标更高了、更细化了。” 付强说。

肖冰介绍说，新的团体标准涉及到了城市工况、农村工况和综合工况三种骑行场景，通过工程师几万公里的骑行和消费者后台的行驶数据，经历一年多的时间设计而成。“这是企业设计研发产品的重要技术依据，也是消费者选择产品的重要参考。有助于企业精准设计产品和细分门类，提高消费者对产品品牌的认可度，加速行业内的技术迭代，促进消费的有效提升。”

中国自行车协会行业发展部主任郑小玲表示，新的团体标准将给两轮电动车用户带来更优质的骑行体验，并对行业的整体技术创新起到积极促进作用。造车理念的普及、技术架构的革新、产业链升级和价值链重构，都将推动消费市场的提质发展。

“电机、电控和电池系统，是决定电动车性能及续航能力的核心要素，技术创新是核心关键。企业要抓住核心技术形成竞争优势，才能满足消费者对产品的高品质和细分需求，从而获得更强竞争力。”有业内人士表示，目前两轮电动车除了产品测试外，在能耗、服务流程等层面，也推出了相关标准引导行业规范化发展。

(责编：罗知之、高雷)
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