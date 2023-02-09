人民网北京2月9日电 （记者乔雪峰）伴随着经济逐渐复苏，2023年春招大幕开启，就业是否回暖备受关注。专家表示，中高端人才是承载企业持续发展目标的关键力量，企业在招聘中高端人才时更加谨慎。

顺利招聘到稀缺的中高端人才、促进人岗高效精准匹配，成为招聘中高端人才的痛点和难点。“各行各业对高技能、高素质的人才需求上升，中高端人才将持续成为企业争夺焦点。”2月8日，脉脉创始人兼CEO林凡预判，今年招聘市场将呈现先抑后扬的态势，中高端人才将成为企业数字化转型的压舱石。

据脉脉人才智库数据显示，超八成中高端人才对2023年获得职业发展有信心。从人才需求强劲的行业来看，在新经济领域年薪30万以上中高端岗位中，人工智能、芯片电子、新能源汽车成为人才需求强劲的前三个行业。从高薪岗位关键词来看，专业性极高的研发、产品、工程师等技术人才构成了新经济领域中高端人才的主力。

数据显示，年薪30万以上的中高端人才更倾向于被猎头、HR挖猎，随着收入增加，主动求职意愿逐渐降低。年薪100万以上的职场人中，超半数被动求职。此外，中高端人才的跳槽决策周期较长，年薪50万-100万的职场人中，超过1/4求职决策期超过2个月，而在年薪100万以上的职场人中，这一比例增加到了40%。

中高端人才主动求职少、跳槽成本高、决策周期长，成为传统招聘模式在中高端人才招聘市场无法奏效的原因。为解决中高端人才求职痛点，助力企业精准连接适配人才，林凡表示，将通过“社交+社区+智能算法”的全维招聘模式，提高中高端人才挖猎效率，全方位、全链路为企业搭建中高端人才矩阵。

(责编：罗知之、高雷)

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