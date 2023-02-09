人民网北京2月9日电 （记者乔雪峰）每年春节后都是招用工的“黄金期”，随着经济逐渐恢复，各地迎来扩大产能的高潮。为了促进就业，各地举办了形式新颖、五花八门的招聘活动，为重点群体和用人单位搭建好对接平台，推动实现更加充分、更高质量就业。

春节过后，河南省漯河市企业迎来扩大产能的高潮，食品、橡胶管道、医疗器械及新材料加工等行业的企业纷纷推出大量岗位，招聘层次从中高级专业技术人员到文员、普工等。

对此，漯河市针对返乡农村劳动力召开了专场招聘会，鼓励、引导农民工家门口就业。前来招聘的企业中有不少漯河的名优企业，他们的用工条件较为规范，即便是普工，月薪多在4000元以上。

2月8日，山西省太原市召开了专场招聘会，线上线下共有500多家企业参加招聘，提供岗位15000多个，达成求职意向5583个。

据了解，许多招聘企业提供了汽车修理、家政服务、快递物流、食品加工等能满足普通劳动者求职需求的就业岗位，有针对性地为低收入人员、脱贫劳动力以及就业困难人员等特殊群体，提供就业选择。

在江苏苏州，一场别开生面的招聘会正在举行。45家企业参与现场招聘，提供就业岗位近千个，助力广大劳动者在家门口实现就业。坚持把稳就业、稳经济作为重要任务，持续发挥工会的组织优势和服务优势，采取线上线下多种形式，帮助职工群众“好就业、就好业”，协助企业“好招工、招好工”。

刚过完元宵节，务工人员们就踏上了返工的路程。近日，在广州开往宁波的K210次列车上，中国铁路上海局集团有限公司杭州客运段召开了第三届列车招聘会，为务工人员和企业搭建公益性对接交流平台。

在列车上，好多旅客都是第一次见到列车招聘会，感到很惊奇。企业的工作人员向旅客发放招工信息资料，求职人员陆续来到餐车车厢里，进行询问交流，了解企业和用工需求。据统计，当日现场咨询786人次，149人有初步意向，38人签订了意向协议。

2月8日，春秋航空举办2023年春季大型招聘会的首场招聘活动，推出客舱乘务员、安全员、见习维修工程师、地勤商务、算法工程师、软件开发工程师六大岗位。据介绍，这也是三年以来，国内航空公司举办的首次大规模线下招聘活动。

“航空公司的人才培训需要比较长的周期，所以在飞行员、乘务员、维修工程师等关键核心岗位上的招聘活动一直都在有条不紊进行。”春秋航空人力资源部总经理助理肖飞表示，社会上的人才来源广泛，涉及各个岗位专业，同时也有一定的工作经验。

肖飞表示，此次招聘会根据公司航线运力的恢复情况，在一线重点保障岗位上满足未来实际运行需求。仅乘务员、安全员岗位就已经吸引了2000余人报名。

有专家表示，随着节后企业用工需求较为旺盛，普通劳动力缺口较为明显，释放出明显的经济回升鲜明信号。各地纷纷举办形式各异的招聘会，为我国就业创业工作起好步、开好局，保用工、稳就业，助力我国经济社会发展迎来“开门红”。

(责编：罗知之、高雷)

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