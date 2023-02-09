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便民办税缴费举措再上新 纳税人缴费人减负担增便利

人民网记者 车柯蒙
2023年02月09日18:29 | 来源：人民网
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“近年来，税务部门贴心、用心、暖心的便民办税服务，让我们感觉很自在、安心。”近日，在湖南省2023年“便民办税春风行动”税企座谈会上，衡阳运输机械有限公司财务总监贺海平说。

1月1日，国家税务总局《关于开展2023年“便民办税春风行动”的意见》（以下简称《意见》）印发，推出首批涵盖六大方面一共17条便民办税缴费举措，连续第10年开展的“便民办税春风行动”正式拉开序幕。一个多月来，各地税务部门紧紧围绕《意见》要求，结合本地实际，从快行动、从细部署，在湖南，越来越多纳税人缴费人享受到更智能、更高效的办税缴费服务。

智能办税“快人一步”

“现在办税很便捷，需要求助时，直接扫一下宣传册上的‘智税云厅’二维码，就会有工作人员通过视频连线来解决问题。” 株洲千金药业股份有限公司税务主管龚紫薇多次使用“智税云厅”后表示。

记者了解到，“智能办税提速”是2023年湖南税务部门“便民办税春风行动”的重点措施之一。相继推出的“智慧微厅”“专家驿站”“自助办税”“云端辅导”等智能办税平台给纳税人缴费人带来了实实在在的便利。网上办、掌上办、就近办等办税方式，已成为纳税人缴费人的办税首选。

“有了电子发票，再也不担心发票不够用了。”春节后上班首日，胡氏小洞天餐饮负责人胡岚在衡阳市南岳区税务局“融融工作室”工作人员的辅导下，学会了如何使用电子税务局并开具增值税电子发票，解决了餐馆南岳旅游高峰期开票难的问题。

据了解，在2023年便民办税春风行动中，湖南税务部门将围绕“办好惠民事，服务现代化”的主题，创新实施税务可信身份账户体系、数字人民币缴纳税费、不动产业务“一网通办”等智能办税方式，建立健全“线上业务”集中处理中心，有效压缩后台响应及部门流转时间，保障办税缴费“快人一步”。

政策落实“扶上一程”

“去年实现营业收入近300万元，享受税费减免10余万元。按照今年的增值税优惠政策，省下来的税款能让我们有更多的资金更新设施，提升服务质量，以后的日子会越过越红火。”谈到减税降费带来的好处，绥宁县寨市乡坝哪部落艺术民宿的老板廖再喜不由地竖起大拇指。

与廖再喜一样，湖南宸宇富基新能源科技有限公司财务负责人梁洪海也对“春风里”的税惠政策深有感触。作为一家新能源锂电池负极材料公司，2022年在税务部门的精准辅导下，快速享受留抵退税600余万元，顺利度过了新旧动能转换的资金困难期。“今年初，税务干部又组织我们开展了留抵退税、研发费用加计扣除等税惠政策的辅导，预计一季度可以享受留抵退税360万元，这些资金‘活水’进一步减轻了资金周转压力，有助于提升科研实力。”梁洪海说。

在以便民办税春风落实落细税惠政策的同时，湖南税务部门还做实做优“办不成事”反映窗口、潮汐窗口、绿色通道快办专窗“三个专窗”，针对纳税人办事过程中遇到的各类“梗阻”问题提供沟通协调、兜底服务。

“通过‘办不成事’窗口，不仅解决了纳税信用等级修复问题，还让公司申请的银行信贷如约发放。”株洲市铁建劳务有限公司财务负责人陈仁贵激动地说道。

原来，因系统误判自行查补税款逾期，株洲铁建劳务在上一年度被判定为纳税信用“D级”。但由于公司财务对此重视不够，一直未申请修复。直到今年初向银行申请贷款时，才发现不符合贷款资质。一筹莫展之际，陈仁贵走进株洲市渌口区税务局办税服务厅，来到“办不成事”反映专窗申请修复纳税信用，从提交问题到修复为“B级”仅花费1天时间。

银税互动带来“真金白银”

“不到10分钟就办完了信用贷款的税务审批，效率很高。”湖南省新宁县崀山果业有限责任公司法人陈锡祥说。受去年底销售火爆的影响，陈锡祥想扩大经营业务，但资金短缺成了“拦路虎”。“潇湘财银贷”计划给了他新的希望：“因为纳税信用良好，320万元的贷款很快就批下来了。”

据了解，县内崀山脐橙种植达50万亩，年产值超50亿元，形成了橙汁类饮料制造业企业2家、加工厂39家、果农7万多户的县域发展格局。为助力脐橙产业乘势发展，新宁县税务局联合财政、银行等部门，在今年初推出“潇湘财银贷”计划，为纳税信用等级M级以上的企业加快税务审批，开拓贷款渠道。目前，已有34家果厂加入‘潇湘财银贷’计划，落实贷款1700余万元。

据了解，今年来，湖南税务部门持续优化“线上银税互动平台”功能，通过“税银贷”等30余个“纯信用、审批快、办理易”的税银合作信贷产品，为现金流紧张、抵押物不足的中小微企业带来转型升级的“真金白银”。

“受此前疫情影响，公司部分货款不能及时回笼，资金链很紧张。税务部门得知情况后，通过‘银税互动’帮我们获得了100万元的贷款。”近日，在岳阳经开区“银税互动”活动签约仪式上，岳阳天创建材有限公司法人代表张利平对“银税互动”带来的发展机遇信心满满。

(责编：罗知之、高雷)
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