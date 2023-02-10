人民网北京2月10日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年2月10日0时16分，经过约7小时的出舱活动，神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆密切协同，圆满完成出舱活动全部既定任务。目前，航天员费俊龙、航天员张陆已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

神舟十五号航天员乘组首次出舱画面。来源：中国载人航天工程办公室

航天员出舱活动期间，完成了梦天舱外扩展泵组安装等任务，全过程顺利圆满。这是中国空间站全面建成后航天员首次出舱活动，航天员费俊龙、航天员张陆首次漫步太空，再次成功圆梦。根据计划，后续，航天员乘组还将开展多次出舱活动。

神舟十五号航天员乘组首次出舱画面。来源：中国载人航天工程办公室

此外，空间站货物出舱安装任务也于前期陆续开展。目前，能量粒子探测器、等离子体原位成像探测器等载荷已完成出舱安装，全面验证了舱外载荷安装流程和空间站货物气闸舱、转移机构等部件的功能性能。

神舟十五号航天员乘组首次出舱画面。来源：中国载人航天工程办公室

据介绍，空间站货物出舱安装任务由载荷转移机构、货物气闸舱、内外舱门、机械臂协同配合，通过在轨航天员或地面操作，将需要出舱的货物送出舱外，根据任务需要也可将舱外的货物送进舱内。突破掌握此项关键技术，可大幅提高舱内外货物交换效率，减少航天员出舱次数和工作量。按计划，后续还将持续开展货物出舱安装工作。

神舟十五号航天员乘组首次出舱画面。来源：中国载人航天工程办公室

(责编：赵竹青、高雷)

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