新华社北京2月10日电（李国利、邓孟）记者从中国载人航天工程办公室获悉，2月10日0时16分，经过约7小时的出舱活动，神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆密切协同，圆满完成出舱活动全部既定任务。目前，航天员费俊龙、航天员张陆已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

航天员出舱活动期间，完成了梦天舱外扩展泵组安装等任务，全过程顺利圆满。这是中国空间站全面建成后航天员首次出舱活动，航天员费俊龙、航天员张陆首次漫步太空，再次成功圆梦。根据计划，后续，航天员乘组还将开展多次出舱活动。

此外，空间站货物出舱安装任务也于前期陆续开展。目前，能量粒子探测器、等离子体原位成像探测器等载荷已完成出舱安装，全面验证了舱外载荷安装流程和空间站货物气闸舱、转移机构等部件的功能性能。

据介绍，空间站货物出舱安装任务由载荷转移机构、货物气闸舱、内外舱门、机械臂协同配合，通过在轨航天员或地面操作，将需要出舱的货物送出舱外，根据任务需要也可将舱外的货物送进舱内。突破掌握此项关键技术，可大幅提高舱内外货物交换效率，减少航天员出舱次数和工作量。按计划，后续还将持续开展货物出舱安装工作。

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙（右）、张陆（左）密切协同做出舱前准备的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙打开问天实验舱气闸舱出舱舱门的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙成功出舱后挥手致意的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙开展舱外操作的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙开展舱外操作的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员张陆成功出舱的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙（右）、张陆（左）开展舱外操作的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员张陆结束出舱任务正在返回的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙进舱前转运设备的画面。新华社记者 刘芳 摄

2月9日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十五号航天员费俊龙结束出舱任务正在返回的画面。新华社记者 刘芳 摄

(责编：牛镛、袁勃)

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