本报记者 刘乐艺

1月19日，深中通道进行钢桥面铺装作业。

陈文欣摄

2月6日，四川省南充市210名外出务工人员通过南充火车站“返岗复工绿色通道”进入候车厅，踏上返岗之路。

余中华摄（人民图片）

近期，安徽省黄山市黟县的世界遗产地宏村迎来众多游客。图为2月4日，游客在宏村拍照。

新华社记者 张 端摄

春天来了，展现在我们面前的，是一个生机勃勃的中国。

长虹飞架、挖机轰鸣，项目建设步稳蹄疾；线上选岗、专车接送，就业复工有力有序；高铁疾驰、出游火爆，消费市场迅速回暖……各地满怀信心开好局，全力以赴拼发展。

“一年之计在于春，要抓紧返岗才行”“新年新作为，新年新气象”“跑好‘第一棒’，拼出‘开门红’”……在网络上，为兔年开工鼓劲助威、对新年争先充满期待成为网友的普遍心声。

重大工程建设正酣

人勤春早开工忙。放眼神州大地，一批批重大工程接连开工。

作为北京国际消费中心城市建设的重点项目，近日，位于王府井大街301号的王府井喜悦购物中心项目正式开工。

“该项目位于王府井步行街首站，总投资额约2.33亿元，预计将于今年国庆节前夕全面亮相。”在人民网文章中，王府井集团常务副总裁周晴表示，通过创新业态和新国潮文化相融合，该项目将有力推动王府井大街焕新迭代。

永丰数字科技中心、益生祥明科技产业园、北京奔驰纯电动车生产线升级改造项目……包括王府井喜悦购物中心项目在内，北京共有50个重大项目日前集中开工。北京市发改委介绍，50个重大项目总投资约486亿元，其中投资超过10亿元的项目有12个，力保一季度投资开好局。

春节假期后，基础设施项目建设正酣，传递出中国经济向上向好的积极信号。央视网转载文章《看这些重大工程“加速奔跑”》，展示了不少大工程、大项目刚刚交出的阶段性成果——

继港珠澳大桥之后，深中通道是粤港澳大湾区的又一个世界级跨海通道集群工程。1月31日，深中通道海底隧道最后一个管节“E23”预制完成，标志着深中通道建设又向前迈进了一大步。

2月3日，中国首条跨海高铁——新建福（州）厦（门）铁路进入静态验收阶段，标志着该条高铁全线主体工程及其配套工程建设已基本完成。

2月4日，随着北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段正式运营，京津冀交通一体化重点项目京秦高速公路实现全线贯通。

在文章评论区，网友纷纷称赞说“开工实干，这些成果真提气”“新春伊始，重大工程挑大梁”“惠民生、利长远，重大工程项目支撑高质量发展”。

翻看各地2023年的重大建设项目清单，5G、工业互联网、数据中心等成为热词。不难看出，多地已开启新基建“加速跑”新模式。

据新华社客户端报道，湖北提出加快推进“东数西算”中部枢纽节点、中金武汉数谷等25个重大项目，新建5G宏基站2万个以上；河南提出打造5G精品网络，5G基站总数突破18万个，全省物联网终端用户突破1亿；位于贵州贵阳的大数据科创城数智中心项目建设正在紧锣密鼓地进行，该项目力争在今年上半年完成主体施工，在年底确保项目准时投入使用。

“2023年，国家发改委将会同有关方面，进一步加力支持新基建，引导支持社会资本加大相关领域投入。”国家发改委政策研究室主任金贤东表示，国家发改委将支持各地通过地方政府专项建设债券加大对新基建的投入力度，拓宽支持领域和适用范围。

就业市场火热开启

一边是企业加速复工满产、用工需求涨，一边是劳动者外出返岗早、求职应聘忙——春节刚过，“两头旺”的就业市场便火热开启。

在人民日报客户端上，题为《靠实干开创更加美好的未来》的文章写道，1月31日，湖南吉首世纪广场人头攒动。“老乡，这是福州的企业和岗位情况，工资待遇和福利保障都不错，环境也很好。”远道而来的工作人员热情地向求职者发放宣传材料。

兔年伊始，江苏、浙江、福建等东南用工大省均展开跨省招工，由政府部门人员带队赶赴中西部省份，将招聘会搬到求职者家门口，通过现场摆台，让招工更快捷、就业更方便。

“今年开年，就业市场的一个突出特点就是‘早’。”人力资源和社会保障部就业促进司副司长运东来说，由于用工需求旺，不少企业期盼早开工、早生产，节前到输出地洽谈用工，节后立即启动了定向招聘、定向输送。

为进一步促进就业，由人社部等11部门联合部署的“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动正在全国有序开展。活动将一直持续到3月末，预计将为劳动者提供3000万个就业岗位。

在线下送好岗的同时，人社部门还在线上助力求职群体更高质量就业。

“没想到看直播还能找工作。”这个春节，云南昭通巧家县小寨村村民朱万祥过得很舒心。通过当地人社部门开展的“局长直播带岗”活动，他在江苏一家汽车企业找到了一份新工作。“人社部门实地考察过企业，让我更放心。”

新华网文章指出，地处乌蒙山区的昭通是劳务输出大市，外出务工是群众增收的重要渠道。今年以来，昭通积极开展“局长直播带岗”活动，通过视频直播推介招聘岗位，让广大求职者足不出户即可就业。

政府搭台“唱戏”，企业收获满满。广东惠州一家电子企业参与巧家县“局长直播带岗”活动，成功招聘220人。企业人事部主管吴欢欢说：“‘局长直播带岗’提高了公司知名度，还降低了招聘成本，让公司和求职者实现双赢。”

网友“余雪”留言说：“人社部门服务真贴心，希望今年我也能收获一份满意的工作。”网友“十八公”留言说：“为‘春风行动’点赞。”

招到了人，用工大省还为务工人员返岗复工做好充足保障。

据央广网报道，近日，四川春节后首趟省际劳务协作专列从成都东站出发，600余名川籍务工人员乘坐这趟免费专列，赴广东返岗复工。“政府统一组织，把我们从家门口送到厂门口，特别省心。”提着行李和政府发放的返岗礼包，四川遂宁保石镇的刘祚海快步登上列车。据统计，截至目前，各地已“点对点”输送务工人员40万人。部分省份还组建区域劳务协作联盟，使用工需求对接更加精准高效。

对此，网友“天空的燕”评论说：“真好，老乡们再也不用辛苦抢票了。”网友“祥云”说：“乘坐返岗专列，既方便又省心，这是好举措！”

消费活力加快释放

市场人气旺，新年新气象。

今年春节假期，餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8%；国内旅游出游3.08亿人次，恢复至2019年同期的88.6%；电影票房67.58亿元，位居中国影史春节档票房第二……强劲的数据，火爆的消费，折射出中国经济的蓬勃生机。

在实现“开门红”后，消费市场依旧热度不减。

人民网文章称，元宵节当天，上海老字号乔家栅门店外排起长龙，“中西混搭”的美式咖啡汤圆在年轻消费者群体中人气颇高。乔家栅门店有关负责人介绍，今年元宵节前后，汤圆销售量同比去年增长3倍。

据中国经济网报道，以学生游、亲子游为主要消费热点的节后错峰游呈现一派繁忙景象。相关平台数据显示，1月28日以来，本地和周边游保持较高人气，尤以亲子游热度最高。长线游方面，一些热门目的地的机票、住宿等价格下降，吸引了错峰游客流，三亚、厦门、昆明、哈尔滨等热门目的地在节后依然保持较高热度。

新的一年，各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，采取强有力措施，加快释放消费潜力。

据央视新闻客户端报道，多个省份以召开会议或发布行动方案等形式部署工作，把恢复和扩大消费摆在优先位置：1月29日，上海召开发布会，提出将恢复和提振消费行动作为重点工作之一，从促进消费扩容升级、促进汽车家电等大宗消费、全面激活文旅市场等方面推出多项举措；1月28日，广东召开高质量发展大会，会上透露，今年全省社会消费品零售总额增长目标设定为6%；1月27日，辽宁印发通知，明确推动消费复苏，提出多元化提供消费补贴、着力打造消费新场景、鼓励合理住房消费等举措……

“腰包鼓了，消费才有动力。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬建议，要多渠道增加城乡居民收入，特别是提高消费倾向高、但受疫情影响大的中低收入居民的消费能力。“支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，及时有效缓解结构性物价上涨给困难群众带来的影响。”

见证消费活力，体验服务提质，网友对今年的中国经济充满期待。网友“枫”说：“在多重利好下，中国消费市场有望加速回暖。”网友“晴朗”说：“火红的消费场景，既反映了人们的生活信心，也是中国发展动能的有力证明。”

新华网发表评论指出，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，让消费这驾“马车”跑起来，必将更好满足人民对美好生活的向往，为高质量发展注入强劲动力。

(责编：袁勃、牛镛)

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