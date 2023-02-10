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推动商业航天走近大众（品牌论）

赵  昊
2023年02月10日06:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　《三体》作者刘慈欣曾说：“不管地球达到了怎样的繁荣，那些没有太空航行的未来都是暗淡的。”事实上，中国人对天空的探索从未停止。在古代，夸父逐日、嫦娥奔月等神话故事，就寄托着劳动人民对浩瀚星空的美好想象。如今，伴随技术的进步、商业航天的发展，我们距离普通人也能“九天揽月”的梦想又近了一步。

　　当前，在商业航天领域，已形成一定市场规模的主要是美国和中国。中国商业航天虽起步较晚，但近年来的发展风生水起、如火如荼。数据显示，2021年中国商业航天注册企业已逾370家，产业链各模块投融资额接近400亿元人民币。

　　中国商业航天的高速发展，离不开国家政策的支持。2014年11月，国务院印发《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，首次提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。2015年，国家发改委、财政部、国防科工局等部门联合发布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）》，明确鼓励民营企业发展商业航天。中国商业航天自此按下“点火加速键”，形成了星河动力、蓝箭航天、长光卫星、国电高科、银河航天、星际荣耀、零壹空间等一批新兴商业航天企业。

　　中国商业航天的高速发展，厚植于广阔的市场需求。国新办发布的《2021中国的航天》白皮书中提到，未来五年，中国航天将“培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验服务等太空经济新业态，提升航天产业规模效益”。这些新的“太空经济”，都有着相当可观的前景。比如一些太空制药企业，已经在治疗骨质疏松、乳腺癌等方面取得了突破。相关数据显示，2015-2021年中国商业航天产业保持着22.3%的平均复合增长率，未来三年，中国商业航天产业将继续以超20%的增长率进行扩张，预计2024年将突破2.3万亿元。

　　中国商业航天的高速发展，背后有完备产业链的支撑。商业航天具有“投资大、周期长、风险高”等特点。通过产业集群、协同分工，能够有效让航天企业分摊成本、降低风险。在商业运载火箭方面，中国已形成研制和生产整箭（固体和液体）、发动机、相关器件的众多企业；在商业卫星及其应用方面，中国在通信/物联网、遥感卫星、科学试验、导航增强卫星研制等关键环节均拥有配套企业。此外，全球领先的航天技术和科研体制，也让中国商业航天拥有完整的自主知识产权和人才造血优势。正是因为站在中国航天这个“巨人”肩上，中国商业航天才能高起点发展，迅速构建起全产业链条。

　　经过多年积累，中国商业航天正处于从粗放发展到集约发展的关键阶段。相关企业应紧抓机遇，坚持技术与市场“双轮驱动”，不断推出成熟的商业化产品，提升服务能力。实践证明，一项业务越是接近大众和终端用户，其收益往往也越高。企业想要长远发展、“笑到最后”，终究要让商业航天深入到普通人的生活中。今后，商业航天还会向全球化演进，相关企业应增强对国际市场的敏感度，担负起引领国际行业标准、服务共建“一带一路”的重任。

(责编：袁勃、牛镛)
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