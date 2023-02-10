本报北京2月9日电 （记者常钦）记者从自然资源部获悉：近日，自然资源部认定258个县（市）为第一批自然资源节约集约示范县（市），其中，土地资源类183个，矿产资源类57个，海洋资源类18个，示范期为2023至2025年。

自然资源部从土地、矿产、海洋三个分项，分别设立了一套体现其节约集约利用水平的标准。土地方面，主要从推动节约用地、减量用地，优化土地利用结构和布局，加大存量土地盘活利用力度，提升用地强度和效率等角度考察；矿产方面，主要从推动降低矿产资源开发利用损失、减少矿产资源消耗、降低单位GDP矿产资源消耗等角度考察；海洋方面，主要从降低海域海岛资源消耗、提升单位面积用海用岛的经济社会和生态综合效益、挖掘低效海域海岛资源再利用潜力、优化海域海岛利用结构和布局等角度考察。

据介绍，对示范县（市），自然资源部已明确一系列政策措施予以支持，对地方更好地开展节约集约工作提供更大的空间。此外，还将围绕资源节约集约利用，进一步鼓励和指导各地开展创新实践。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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