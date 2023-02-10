央行发文规范金融控股公司关联交易行为
2023年02月10日06:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月9日电 （记者吴秋余）为规范金融控股公司关联交易行为，促进金融控股公司稳健经营，中国人民银行9日对外公布《金融控股公司关联交易管理办法》（以下简称《办法》），并将自3月1日起施行。
《办法》结合我国金融控股公司特点，按照实质重于形式和穿透原则，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额；要求金融控股公司完善关联交易定价机制，建立健全关联交易管理、报告和披露制度，建立专项审计和内部问责机制。
人民银行相关人士介绍，金融控股公司参控股机构数量多、业务和组织架构复杂、金融活动体量大、关联性高，规范关联交易管理是加强和完善金融控股公司监管的重要组成部分，是落实党的二十大关于强化金融稳定保障体系总体部署的重要一环。《办法》明确金融控股公司承担对金融控股集团关联交易管理的主体责任，规范集团内部交易运作，在做好自身管理的基础上，指导和督促附属机构做好关联交易管理，并统一管理集团对外关联交易及其风险敞口。
《 人民日报 》（ 2023年02月10日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 便民办税缴费举措再上新 纳税人缴费人减负担增便利
- “近年来，税务部门贴心、用心、暖心的便民办税服务，让我们感觉很自在、安心。”近日，在湖南省2023年“便民办税春风行动”税企座谈会上，衡阳运输机械有限公司财务总监贺海平说。…
相关新闻
- 评论
- 关注