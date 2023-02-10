上海出入境证件办理量月超38万证次
2023年02月10日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海2月9日电 （记者巨云鹏）记者从上海市公安局出入境管理局了解到：自有序恢复出入境证件办理一个月以来，市民办证热情很高，出入境证件办理量大幅增长。今年1月9日至2月8日，上海公安出入境管理部门共办理中国公民出入境证件超38万证次，创历史新高。
随着跨境团队游恢复试点及智能签注设备恢复受理香港签注，市民出入境办证需求量持续攀升。春节假期后的办证量较节前增长24%，2月8日超2.7万证次，创单日新高。
为最大限度满足市民出入境办证需求，上海市公安局出入境管理局持续优化出入境办证网上预约服务，将可预约日期延长为30个接待日。同时，动态扩增预约额度，于每个接待日的9时、12时、15时、17时，由系统定时分批分量放号，缓解办证网约难等问题。此外，上海公安出入境管理部门还为特殊群体及有特殊事由的申请人提供免预约办证服务。
《 人民日报 》（ 2023年02月10日 05 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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