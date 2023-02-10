本报记者 张腾扬

河钢集团石钢公司新貌。

河钢集团石钢公司供图

井陉煤矿旧照。

井陉矿区区委宣传部提供

建设后的西环旅游路。

井陉矿区区委宣传部提供

井陉矿区城郊复绿前。

井陉矿区区委宣传部提供

井陉矿区城区绿意盎然。

陈其保摄（影像中国）

核心阅读

河北石家庄井陉矿区，因煤而兴，也因煤而困。2011年，井陉矿区被确定为第三批国家资源枯竭型城市。十多年过去，立志“减黑增绿”的井陉矿区现状如何，走过了一条怎样的转型之路？

近日，记者走进矿区，穿越城乡，近距离探查这里的山水林田，感受百年老矿转型发展脉络，剖析其中的抉择取舍。

巍巍太行山东麓，煤炭资源丰富，曾诞生近代中国最早的一批机械化煤矿。

河北石家庄井陉矿区就坐落于此，因地势四周高、中间低，似一口井，故称井陉。

因煤兴城，因煤富民，然而，经年累月开采下，煤炭资源逐步枯竭。2011年，井陉矿区被确定为第三批国家资源枯竭型城市。

不仅如此，粗放的生产方式破坏生态环境，大面积采煤塌陷令人触目惊心。

环境，亟待修复；转型，迫在眉睫。

可作为一座建在煤矿上的城市，产业转型谈何容易？

兴与衰

出石家庄城区西南，来到井陉矿遗址。路边不远，一座36米高的红砖水塔映入眼帘，墙面星星点点的斑驳痕迹，诉说它走过的漫漫岁月。一旁，黑色的南井井架默默矗立，在周围树木映衬下格外醒目。“曾经正是这些设备昼夜运转，将沉睡在地下的资源开采出来。”听罢同行人介绍，记者不由得遐想当年烟囱耸立、蒸汽升腾的采煤场景。

据《井陉矿区志》记载，1898年，中德合资的井陉矿设立在矿区凤山镇，采用现代化采煤工艺，实现了矿井开采、排水、运输等全方位机械化。到20世纪60年代高峰期，15对矿井同时生产，井陉矿区主焦煤产量居全国煤炭行业第二。

“过去整个矿区，几乎家家户户都与煤打交道。”现年40多岁的矿区居民李健说，长辈们大多是煤矿或焦化工人出身，一块煤握在手里一看，就知道种类和品质。

李健回忆，童年生活比较富足，能穿新衣服，隔三差五吃肉。

但是，那时的记忆却多是灰色的：四周大小烟囱林立，冒着黑烟。天空总是灰蒙蒙，一到冬天就容易咳嗽。“煤矿附近山体岩石裸露，连废弃的煤矸石都堆成数十米高的小山，天热时甚至会自燃，可见淡淡火苗。”李健说。

80年代开始，矿区煤炭资源逐步枯竭，国有大矿开始陆续关停闭坑。井陉矿区产业链开始由“地下”转为“地上”，各式各样焦化厂、洗煤厂、水泥厂遍地开花，粗放生产。

外出10年后，矿区长大的刘军梅回了一次老家——井陉矿区横涧乡刘赵村，村子变得几乎认不出。

房子破败、院墙倒塌、荒草丛生、荒无人烟。仔细一看，每家每户的屋墙、院墙都有七拐八拐的裂缝，有的甚至整体裂开。刘军梅边走边叹气，“因为地表塌陷破坏地基，民房开裂，家园都成了危房。”

2009年，160户村民不得不举家搬迁，搬到县城边上的房子居住。

刘军梅介绍，在采煤塌陷区，不仅水泥路会出现断裂，老百姓的耕地也会出现裂缝，甚至一个个大坑。“不少耕地因此无法浇灌，农业减产。”

而在城区周边，更是形成了集中连片的采煤塌陷区。“如今矿区政府以南数百米，曾是一个巨大的塌陷坑。地势低洼，地下渗水外加周边煤矿长期将疏干水排到这里，形成臭水坑。垃圾遍布，臭气熏天，周边百姓路过都得捂鼻子。”刘军梅说。

据统计，井陉矿区采煤沉陷影响面积达34.78平方公里，占矿区总面积的一半。

治理采煤塌陷，刻不容缓。

舍与得

2008年开始，井陉矿区对大量的采煤塌陷区开展综合治理和生态修复——修缮塌陷区破损的道路，维修加固农田水利、电力和通信基础设施，全方位整治面积较大的“臭水坑”。

“城南的臭水坑总面积超过1500亩。将污水排干后，光是垃圾和淤泥就清运了20万立方米。”石家庄自然资源和规划局井陉矿区分局副局长程中杰回忆，底部铺设防渗膜并挖土方回填，并根据地形起伏，对上游溪流河道修整改造，保持水土。最后，对坑坑洼洼的土地，“削峰填谷”进行平整。

塌陷地治理“平”了，可矿区却又要面对新抉择：过去的臭水坑，变成了人人眼热的“香饽饽”！原来，这片地区处在矿区城区中轴上，周边是居民区，向北走几百米就是矿区政府所在地，区位优势明显。下一步如何开发，成为关键。

有人建议，既然塌陷区不宜盖高楼，可建设低密度的楼房或者商业综合体，发展房地产；

有人建议，可以扩建焦化厂，增加财政收入，创造更多就业；

甚至还有人提议，矿区耕地少，干脆把这片地分了种地也不错……

众说纷纭。经过反复调研讨论后，矿区区委区政府选择了另一条路——建设生态湿地公园。

“商业开发固然有短期收益，但矿区面积小，公园绿地更少。为了人民福祉和长远发展，应把绿地还给人民，提升城市人居环境和百姓生活质量。”矿区住建局负责人表示。

2014年7月1日，杏花沟生态公园正式开园。公园占地1500亩，由人工湖、湖心岛、空中栈桥、漫水桥、滨湖广场、观景塔、杏园林等景点构成，是一座集矿区特色文化展示、雨洪生态调节、农业体验、市民休闲于一体的城市生态公园，绿地率达90%。

夏秋季节走进公园，沿着木栈道步行，只见几条木板桥阡陌纵横，水鸟在芦苇中嬉戏穿梭。沿着高空栈道漫游，波光粼粼的人工湖、整齐挺拔的森林尽收眼底。公园内，三三两两的居民散步，或健身，或拍照，好不惬意。

就这样，“绿色”在城市徐徐铺展。

利用城北采煤塌陷区建设600亩清凉湾湿地公园，在城区边边角角见缝插针建设“口袋公园”，公共绿地面积逐年增加。

目前，矿区建成27处公园，人均公园绿地面积25.6平方米。井陉矿区也获评河北省首批省级园林城区，2021年12月荣获河北省人居环境进步奖。

减与增

自2012年开始，井陉矿区陆续关停全部数十家矿山。2017年，矿区关停了全部洗煤企业；2018年起又陆续关停了全部焦化企业。自此，百年矿区的“矿”字，退出历史舞台。

长期以来，煤炭和焦化产业是矿区支柱产业，关停后，原有职工何去何从？本地新的经济增长点又在哪里？

来到河钢集团石钢公司井陉矿区新厂区，草木葱茏、群花争艳。这里原址是家焦化厂，如今按照4A级景区标准打造的新厂区，综合绿化率达51%。

在炼钢车间，不见火光四溅，遍布电炉、精炼、连铸等工序的几十台机器人和智能化设备正高效而有序地“工作”着。

2020年10月，年产钢200万吨、钢材192万吨的河钢石钢环保搬迁项目在矿区建成投产。新厂区以废钢为主要原料，实现电炉短流程炼钢、全流程智能制造，从源头上降低排放。经初步测算，相比老厂区，石钢新区吨钢综合能耗降低62%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量减少75%。

井陉矿区以这个项目为龙头，建设冶金新材料装备制造产业基地。目前，银亮材加工、高线冷拔、线棒材精加工等一批冶金新材料上下游项目在矿区落地实施；粉末冶金钢、高端弹簧等36个优质项目已完成签约，产业发展生机勃勃。

38岁的高磊以前在焦化厂做了十多年设备点检工人。焦化厂关停后，他和一批同事都来到石钢新厂区工作。“虽然和以前一样在点检岗位，但新的设备和工艺完全不一样。”高磊回忆，以前焦化厂温度高，里外全是粉尘，有时踩在高炉顶上干活，尽管铺着耐火砖，身上还得穿着厚靴子、厚衣服做好防护，捂得非常难受。“如今在新型钢厂，不光收入涨了，厂房先进没有高温、粉尘和毒气，安全又舒适。”

“黑”色产业走了，好天气多了。

“蓝天白云，青山绿水，如今整个矿区颜色也变得明艳起来，平时经常带着老人孩子出门遛弯。”李健这样形容近几年的空气质量变化。数据显示，与2014年相比，2022年井陉矿区空气质量大幅提升，优良天数由88天增长到255天，PM2.5、PM10、二氧化硫等主要污染物下降均超过60%。

破与立

有的产业转型走得更远。

井陉矿区某农业开发公司负责人范雨亭本是一家焦化厂的车间主任，如今承包了几百亩土地，种植林果、中药。

老范发现，近几年矿区游客越来越多。特别是周末，石家庄市区的游客驾车50公里来井陉矿区游玩，不少人来到他的苹果园采摘。“采摘价比批发价高了两三倍，还省去了人工费和运输费。”老范眉开眼笑。

一个老矿区，怎么变身吸引游客的景点？

“对原有裸露山体和矿区遗址进行生态修复，打造成为兼具自然风光和人文特色的旅游资源。”矿区文广体旅局局长魏江峰道出答案。

2018年开始，井陉矿区开展了露天矿山复绿行动。

站在城北京昆高速井陉矿区（贾庄收费站）下道口向东眺望，迎面可见一座阶梯式山峰，人工开凿过的痕迹依然可寻。这是原某采石场的开采平台，如今平面已种上林草。从高处俯瞰，如同放大的梯田，别是一番风景。

过去由于采矿技术落后，矿区存在大量的渣堆、掌子面的开采平台。“有的地方削山采石料，不仅山体光秃，采石绝壁甚至达百米高。”程中杰说。

关停矿山后，矿区对开采平台的掌子面进行台阶式治理和复绿，最大限度恢复自然景观。“低于45度的缓坡，我们覆盖一层40厘米厚的土层，而后进行种植喷播。”矿山恢复治理项目负责人牛子良说，“陡峭边坡治理是世界性难题。在台阶覆土植树过程中，我们在边缘砌上半米高的石墙，再种上爬山虎。待若干年后依托长势覆盖掌子面，既实现绿化，又降低地质灾害风险。”

据统计，通过建设公园绿地、矿山植树复绿，井陉矿区森林覆盖率由2014年的46.7%提升到如今的58.2%，生态改善明显。

2019年，井陉矿区在西部山区修建了一条贯穿南北、全长11.2公里的西环旅游路，把区内主要旅游景点、景区串联在了一起。

沿着西环旅游路，自北向南，由富于商贾文化特色的贾庄古镇出发，一路领略复绿后的清凉山和天户峪群山风光，路过景色宜人的杏花沟生态公园，最终抵达有百年历史的正丰煤矿工业遗址。一路风景，令人流连忘返。

生态修复复绿，历史遗址赋能，转型中的井陉矿区摸索出发展文旅的新路径。

井陉矿区区委书记段利勇介绍，近年来，井陉矿区通过发放惠民旅游补贴券等举措，积极带动旅游消费。今年春节期间，井陉矿区累计接待游客35万人次，旅游综合收入超7000万元，文旅产业正在成为矿区的富民产业。

本期统筹：臧春蕾

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经