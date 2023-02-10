青海冷湖加快建设成为东半球国际优质天文基地
不负春光 逐梦星辰
虽已立春，位于戈壁深处的青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇，依然寒风猎猎。海拔4200多米的赛什腾山山顶，工人们正在加紧对中红外观测系统（AIMS）的主光学系统进行装调与检测。
“作为我国天文领域首个工作在中红外波段的观测设备，中红外观测系统（AIMS）现在除了望远镜本体以外，其它分系统都具备了现场集成的条件，预计今年9月底就能达到结题验收目标。”裹着厚厚的羽绒服，中科院国家天文台怀柔太阳观测基地总工程师王东光介绍，“多亏冷湖天文观测基地的良好条件，届时，我们就能捕捉到更精准的太阳磁场数据，为太阳磁场进行更精准的‘把脉’。”
2021年8月18日，《自然》杂志上的一篇论文震惊学界，中国科学家找到一个可与世界顶尖天文台址比肩的潜在天文观测点——冷湖天文观测基地。干旱的气候、璀璨的星空、极佳的视宁度……经过连续两年多的建设，这座戈壁小镇汇集了越来越多像王东光一样的“追星人”，“冷湖所在的经度区域尚属世界大型光学望远镜的空白区，随着冷湖天文观测基地的建设，这里将成为国际光学天文研究的重要基地，也将成为探索宇宙奥秘、培育原创性科学成果的重要策源地。”王东光说。
“截至目前，冷湖天文观测基地已落地9个天文望远镜项目，预计建设35台望远镜，其中两台望远镜已投入科学观测，两台望远镜已完成主体安装，29台望远镜已完成观测塔楼土建施工和望远镜主体研发，剩下两台望远镜正在抓紧研制。同时，以科技、科幻、文创、科普、旅游为特点的科幻文创旅游目的地也正在加快建设中。”指着眼前热火朝天的建设现场，冷湖科技创新产业园区管理委员会党组副书记田才让说。
优质的天文观测条件可遇不可求，最美星空更要得到最严保护。今年1月1日，《海西蒙古族藏族自治州冷湖天文观测环境保护条例》正式施行，对冷湖天文观测基地光学观测环境的区域进行划分。“在暗夜保护核心区内，光源的种类和亮度都将被严格控制，我们将全力保护，努力让科学家们都能看到自己想看到的星体。”田才让说。
转眼已是傍晚，近乎无限透明的天空中，群星闪耀的银河如大幕初开，虽然荒凉的戈壁滩一派苍茫，但机器的轰鸣声和建设者们的身影，为这片土地带来了春的讯息……
《 人民日报 》（ 2023年02月10日 06 版）
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