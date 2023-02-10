本报北京2月9日电 （记者李红梅）中国气象局日前向社会发布新版《基本气象数据开放共享目录》（以下简称《目录》），包含12类52种气象数据和产品。新版《目录》大幅增加了国产自主研发产品比例，中国气象局数值预报模式数据、实况和再分析数据、风云气象卫星数据等各行业需求最大最迫切的高质量、高价值气象数据均纳入其中。部分产品覆盖时间长度超过40年，能够为气候变化相关研究提供更有力的支撑。

据介绍，此次发布的是新版《目录》的第一批数据和产品。这些数据将于2月15日正式上线，用户可以通过中国气象数据网等多种方式申请下载和使用。

2015年，中国气象局发布了《基本气象资料和产品共享目录》，7年多来累计支持各类项目11639项，累计向21个行业45.9万个注册用户提供了2055TB（太字节）的气象数据。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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