中国气象局
12类基本气象数据对社会开放
2023年02月10日06:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月9日电 （记者李红梅）中国气象局日前向社会发布新版《基本气象数据开放共享目录》（以下简称《目录》），包含12类52种气象数据和产品。新版《目录》大幅增加了国产自主研发产品比例，中国气象局数值预报模式数据、实况和再分析数据、风云气象卫星数据等各行业需求最大最迫切的高质量、高价值气象数据均纳入其中。部分产品覆盖时间长度超过40年，能够为气候变化相关研究提供更有力的支撑。
据介绍，此次发布的是新版《目录》的第一批数据和产品。这些数据将于2月15日正式上线，用户可以通过中国气象数据网等多种方式申请下载和使用。
2015年，中国气象局发布了《基本气象资料和产品共享目录》，7年多来累计支持各类项目11639项，累计向21个行业45.9万个注册用户提供了2055TB（太字节）的气象数据。
《 人民日报 》（ 2023年02月10日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 便民办税缴费举措再上新 纳税人缴费人减负担增便利
- “近年来，税务部门贴心、用心、暖心的便民办税服务，让我们感觉很自在、安心。”近日，在湖南省2023年“便民办税春风行动”税企座谈会上，衡阳运输机械有限公司财务总监贺海平说。…
相关新闻
- 评论
- 关注