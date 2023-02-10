本报记者 蒋雪婕 王明峰 李凯旋 刘晓宇

农历正月初八，6辆返岗专车从四川广安思源广场出发，载着288名农民工奔赴浙江、福建、广东等地返岗复工。务工人员曾强领取了返岗大礼包，“榨菜、辣椒酱、火锅底料，家乡的味道全装上了。”

中央经济工作会议提出，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”“要强化基本公共服务，兜牢基本民生底线”。

民生连着民心，发展经济最终是为了改善民生。稳就业、稳物价、保民生，各地以“时时放心不下”的责任意识，兜住兜牢民生底线。

就业优先政策落实落细

2月4日，沈阳人力资源服务产业园，新春首场招聘会开场，108家企业参会，数千名求职者穿梭其间，数万人线上选岗。

就业是民生之本，牵动着千家万户。2022年，全国城镇新增就业累计实现1206万人，超额完成1100万人的全年目标任务。

眼下正值节后返岗复工高峰期，各地锚定具体目标，因地制宜，想方设法稳住就业形势。

落实落细就业优先政策。辽宁将加强困难群体就业帮扶，确保零就业家庭动态清零，严防规模性失业风险。河南今年提出城镇新增就业110万人，完成职业技能培训300万人次以上，新增技能人才200万人以上，新增返乡创业15万人以上。

促进农村人口持续增收。云南今年将实现农村劳动力转移就业1500万人以上，脱贫劳动力转移就业稳定在320万人以上。西藏明确政府投资项目所在地农牧民用工比例，力争今年农牧民转移就业60万人以上。

鼓励创业带动就业。江西提出，今年新增发放创业担保贷款150亿元以上。甘肃要求完善促进创业带动就业保障制度，支持发展新就业形态。

重视青年就业工作。湖北力争今年新增高校毕业生留鄂来鄂就业创业40万人以上，强化网约车司机、快递员、外卖配送员等灵活就业群体权益保障。广西力争2023届离校未就业高校毕业生就业率达90%以上。

跨省招工、加大培训、专场招聘、直播带岗……各地围绕重点人群，出实招、出新招，努力完成稳就业全年目标。

重要民生商品保供稳价

近日，安徽发布价格监测预警管理办法，其中特别提到重要商品和服务价格监测将实行目录管理，建立全省统一的价格监测预警平台，完善价格监测预警手段。

2022年，全国居民消费价格指数（CPI）单月涨幅始终运行在3%以下，全年上涨2%。供应丰、价格稳，事关民生福祉，也事关经济大盘，大意不得。中央经济工作会议提出，“及时有效缓解结构性物价上涨给部分困难群众带来的影响。”

针对今年居民消费价格指数涨幅，绝大多数省份预计控制在3%左右，并提出做好重要民生商品保供稳价工作，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

广西提出，完善市场异常波动应急预案，健全自治区、市、县三级联保联供保障机制。

西藏将建立重要商品吞吐调节机制，加强执法监管，确保物价稳定。宁夏将统筹抓好内部生产和外部供应，提升粮油肉蛋奶果蔬生产能力，提高储备、物流和应急保障能力，加强价格监测预警，严厉打击各种价格违法行为。

重要民生商品关系人民群众的“米袋子”“菜篮子”。强化监测预警、开展储备调节、稳定市场预期、用好价格补贴……一系列保供稳价措施，全力保障人民群众基本生活消费需要。

积极完善社会保障体系

早晨，81岁的丁奶奶刚刚吃过营养丰富的早餐，准备去屋外大厅的“老年课堂”学剪纸。作为福建福州鼓楼区安泰街道智慧养老服务照料中心的一位“居民”，丁奶奶对自己的生活很满意：“吃、住、学都有保障，有知识、有味道、有温度，打心底感觉到幸福！”

民生画卷温暖动人。

中央经济工作会议提出，“社会政策要兜牢民生底线。”“加强新就业形态劳动者权益保障，稳妥推进养老保险全国统筹。”

社会保障网织密织牢。截至2022年末，全国基本养老保险参保人数达10.5亿，同比增加2430万人，失业、工伤保险参保人数分别为2.4亿人、2.9亿人。

2023年开年以来，各地积极完善社会保障体系，扩面提标同步推进。

参保人群方面，灵活就业人员、新业态就业人员等群体成为各地社保扩面工作重点。天津提出，健全灵活就业社保政策，维护新就业形态劳动者劳动保障权益。河北、山西等地提出，深入实施全民参保计划。

待遇标准方面，上海等地将统筹提高养老、医保、低保等社保待遇标准。山东提出，城乡居民高血压、糖尿病门诊用药报销比例提高到70%左右。

具体来看，受群众关注较多的养老和医疗保险方面，各地有一些新动向——

养老方面，深入落实基本养老保险全国统筹，发展多层次多支柱养老保险体系，山西、江西、广西、陕西、宁夏等地在政府工作报告中提出，将开展个人养老金试点。

医疗方面，大病保险、异地就医等是热点话题。多地提出完善大病保险和医疗救助制度，着力扩大异地就医联网医疗机构覆盖面。例如，天津将提高大病保险报销比例和居民医保住院最高支付限额，将基本医保门（急）诊政策范围内个人负担的医疗费用纳入大病保险保障范围。黑龙江提出门诊费用异地直接结算定点医疗机构数量翻一番。

各地坚持把社会保障作为人民生活的安全网和社会运行的稳定器，努力提升基本公共服务均等化水平，发展成果温暖民心。

民生无小事，枝叶总关情。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。开局之年，各地努力办好群众关心事，持续增进民生福祉，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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