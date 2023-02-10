本报记者 李心萍

申通快递上海智慧物流园，分拣员正在分拣线上作业。

刘启昶摄（人民视觉）

陕西西安，京东快递员夜间冒雨送货。

郎 超摄（人民视觉）

菜鸟无锡自动化仓AGV（智能搬运机器人）进行拣选作业。

金 斌摄（人民视觉）

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截至2月8日，今年我国快递业务量超过100亿件，比去年提前了2天。

2023年，快递业将坚持以推动高质量发展为主题，激发各类经营主体活力，提振市场信心，助力国家经济运行整体好转。

39天，破100亿件！国家邮政局监测数据显示，截至2月8日，今年我国快递业务量超过100亿件，比2019年达到100亿件提前了40天，比去年提前了2天。

快递业联系千家万户、连通线上线下、畅通供需两端，行业再次刷新纪录，成为我国居民消费信心加速恢复，消费市场活力逐步复苏的最佳注脚。

连通城乡、翻越山海，快递助力畅通国内大循环

上海青浦，中通上海浦西转运中心，各类自动化设备全速运转。“转运中心单日进出港快件总量达500万件，业务量加速提升。”中通快递上海管理中心高级经理刘华伟说。

四川成都，圆通速递成都集运中心，四层自动化分拣设备正在飞速运转，分拣准确率接近99.9%。“高峰期，设备每小时处理快递量19万票，印证市场加速回暖。”圆通速递品牌中心总监蒋泽说。

国家邮政局数据显示，2月份以来，全国日均快递业务量超3.3亿件，促进城乡商品加速流通。

春节“不打烊”，节后“小高峰”，作为申通新疆和布克赛尔蒙古自治县网点的负责人，李丽这段时间忙着往外发核桃、大枣、牛羊肉、沙棘原汁等当地特产。

“去年，我们仅沙棘汁就寄出了近5吨，今年还要努力实现新突破。”从牛羊肉到枸杞子、肉苁蓉，李丽充分借助寄递渠道资源优势，帮助当地特产飞入千家万户。

在“牡丹之乡”山东菏泽，顺丰围绕包装和时效两大痛点制定解决方案，助力当地牡丹产业快速转型。截至目前，顺丰2023年盆栽牡丹寄递收入同比增长31%，仅春节期间牡丹项目寄递就达到了5万票，比去年春节翻了一倍。

邮车开至山尖尖，“天空之城”农货出山；小哥进到“悬崖村”，“天梯彝寨”拥抱电商；邮包送到天边边，“川味”送上边防哨所……截至去年底，全国累计建成990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点。快递进村来，特产进城去，乡村焕发活力，每天有1亿多件快递在乡村进出。

鲜花、雪板、轴承，啥啥都能运，快递业连接千城百业。

“到可可托海，3点发！”一位雪友从德邦快递河北张家口崇礼区万龙雪场营业部门口一闪而过。“好嘞哥。”正在打包雪板的工作人员侯建明应声抬头，手上动作没停。

春寒料峭，室外雪场滴水成冰，侯建明却在室内忙得热火朝天。他说，滑雪达人们都是追着雪跑，几个雪场来回转场，雪板也得寄来寄去。开发专门的包材、设置雪板专线，这个冬天，侯建明成为滑雪达人们的专属服务员。

而在春城昆明，随着情人节临近，各大快递企业也忙碌起来。

早在2月初，中通快递在亚洲最大鲜切花交易市场内开设的旗舰店，就开始为寄递旺季做准备。门店每天增加3至5辆4.2米长货车，增加员工8人，并在斗南花市的冷链仓库新增航空中转分部，节约鲜花短驳成本，提升快件时效。

“自2月5日起，云南地区每日承运鲜花就超过5.5万票，总重近22万吨，预计2月11日达到峰值。”中通快递斗南鲜花旗舰店负责人李玉良说，全国大部分地区可在发出后3天内到达。其中，北上广为热门鲜花采购目的地，每天有超5吨鲜花“乘机”抵达。

提前做好人员储备，节后迅速启动复工，新春伊始，快递业迅速恢复正常模式，为消费市场注入活力。

海陆空同步发力，快递积极出海、亮点多多

作为圆通航空驻宁波的一名机务，刚刚过去的这个元宵节，刘益龙是在停机坪上度过的。

从下午2点开始，他和同事忙着为B757全货机进行“解封”工作。从解开机身关键部位的罩布与密封膜，到进行上机测试，3个人一直忙活到晚上9点才告一段落。

“春节一过，货运航班恢复正常，我们得为复航做好保障。”没来得及吃一口汤圆，刘益龙又投入到第二天的准备工作中。

当前，在杭州、南宁、西安等运行基地，圆通航空每日航班数量超过20班。在助力品牌手机等消费电子产品出海的同时，也把青蟹、龙虾等时令生鲜带给国内消费者。

空中航线繁忙，地上铁路新线频开。

云南本土小白菜、芝麻菜、洱海海菜、野黄瓜……2月7日，一列搭载19个冷链集装箱、装有286吨新鲜蔬菜的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，从昆明王家营西集装箱中心站缓缓驶出，预计55小时后到达泰国曼谷。

“全程铁路直达往返的高效运输模式，大幅提升运输效率，每个集装箱运输成本可降低0.6万元。”作为该班列的运营方之一，中通国际东南亚公司执行总裁肖坤满介绍，计划今年上半年可实现每日一趟，30个集装箱的运输量。在助力云南特产出滇出海的同时，也可将东南亚特色水果带回国内，实现班列重去重回。

国家邮政局数据显示，2022年，全行业通过中欧班列常态化运输邮件和跨境电商商品超过4500个集装箱。

而在巴西，菜鸟网络深耕当地，努力成为“国民级”快递物流品牌。

“截至目前，菜鸟快递仓配网络已覆盖巴西全境，本地下单后平均2至3日送达，圣保罗等重点城市可实现隔日达甚至次日达。”菜鸟国际出口负责人刘歆杨说，接下来，菜鸟将围绕本地物流配送、清关、分拨中心、智能快递柜等，深化本地组网运营，为海外“双11”“黑五”等大促发货和备货做好充分物流保障。

开通“宁波—曼谷”“宁波—河内”两条新国际航线，实现跨境“端到端”直达；海运拼箱业务扩增至非洲科特迪瓦，洲际服务能力进一步增强；主要寄递企业累计设立海外仓249个……今年以来，快递行业企业积极扬帆出海，跨境寄递能力稳步提升。

持续加大基础设施投资，快递业信心强、干劲足

华南地区重点发运枢纽中心投入使用！新春一过，京东宣布，京东物流亚洲一号广州花都智能产业园全面启用。

配备高速自动化矩阵和高速干支分拣系统，上线射频识别技术与面拍照智能识别相结合的混合读码技术，采用光电动态监控系统，广州花都亚一分拣中心集齐了多项高科技。

“在这些智能设备的加持下，一个包裹的分拣最快只需要10分钟就能完成。从消费者下单，到包裹出库，最快只要30分钟。”广州花都亚一分拣中心负责人钟水明介绍。

无独有偶，中通宣布，2023年将在河北正定、江苏淮安、安徽滁州、山东济宁等地启动基础设施建设项目超20个，总投资将超过60亿元。

在国内，持续加大投入，练好内功；看国际，相关业务也正在不断拓展。

为加快实现全国24小时达、全球72小时达的目标，菜鸟宣布持续投入全球物流基础设施建设。今年，菜鸟印度尼西亚雅加达、越南同奈等相关项目有望建成。

特别是在巴西，菜鸟宣布了3年投资规划。“我们看好巴西电商的巨大发展潜力，致力于服务中巴两国卖家。”刘歆杨告诉记者，未来3年，菜鸟计划在巴西部署9座分拨中心，覆盖重点东南7个州并辐射全国；此外，3年内计划联合巴西邮政在重点城市部署1000组智能快递柜，未来将成为服务于跨境包裹、同城配送、外卖跑腿的公共基础设施。

国家邮政局表示，2023年，快递业将坚持以推动高质量发展为主题，激发各类经营主体活力，提振市场信心，助力国家经济运行整体好转。进村、进厂、出海齐发力。一方面，巩固“快递进村”3年行动成果，加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设。同时，加快推进“快递进厂”工程，年内推出一批快递服务先进制造业深度融合典型项目和试点先行区。此外，还将着力打造现代化国际化快递物流企业，引导企业继续完善境外枢纽和地面网络布局，增强国际网络的连通性和稳定性。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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