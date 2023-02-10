人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海南澄迈——

数字化转型  高质量发展

本报记者  孙海天
2023年02月10日06:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在海南省澄迈县福山镇福山农产品分拣集散中心，工作人员正在对3条自动化分拣线进行保养维护。刚刚过去的福橙产销季中，3条分拣线对福橙果实进行智能外观分析、无损检测和糖分测定，进而实现分类包装、精准营销。“卖出去的每一箱福橙都能做到品质一致、全程溯源，自然更受消费者欢迎。”澄迈县副县长荆阳说。

　　福山镇是福橙种植大镇。“过去福橙散装果每斤只能卖三四块钱，现在通过统一品质授权管理和智能化分拣，市场价最高已经到了每斤16.8元，果农的收入持续提高。”福山镇党委书记宋立秋介绍。

　　2022年，在全面推进乡村振兴过程中，澄迈县以数字化为引领，围绕“育、种、销、管”，全面提升农业生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，持续擦亮农业特色品牌。

　　近年来，澄迈县加快推进数字化转型发展，数字技术在生产生活中的应用不断拓展。

　　地处澄迈县的海南生态软件园，是服务海南自由贸易港建设的样板区和试验区。澄迈县在政策落实、要素保障等方面，全力支持园区发展：建设高标准配套设施，形成集办公、休闲、教育、医疗等为一体的“15分钟生活圈”；推动省、县两级163项行政审批权限下放生态软件园，提高便民服务质量；设立政务服务工作站，为入园企业提供更多服务。如今园区内数字文体、数字健康、数字金融等产业加速发展，澄迈县县长、海南生态软件园管理局局长冀铁军介绍，截至2022年9月，海南生态软件园累计入园企业超过1.3万家，注册员工达2.9万人。

　　用数字技术激活传统制造业，玻璃也能“云”上生产。在澄迈县老城经济开发区，信义玻璃（海南）有限公司3条自动化浮法玻璃生产线正在有序生产。400多米的生产线上，热冷两个控制中心，10个人就可以实现24小时不间断工作。

　　作业计划自动排程，调度指令准确下发，拖车、吊机实时定位……在澄迈县油气勘探生产服务基地，生产指挥系统和仓库经过智能化升级改造，海南中海石油码头有限公司调度人员减少60%，仓储中心作业准确率和效率均提升50%。

　　用好域内互联网企业集聚的优势，澄迈县把数字化转型作为关键点和动力源，加快安全可控的信息基础设施建设，加速推进数字技术在社会发展中的应用：推动“信用+”应用场景在重点民生领域落地，着力打造“信易贷”“信易医”“信易游”“信易阅”“信用园区”等5个自主创新应用场景；加大“5G+大数据”项目建设投入，打造共建共享信息平台，在教育、水务管理、生态环境治理等方面实现智能化数据抓取、远程互动和预警监测；加快数字政府建设，优流程、提效能，促成31个部门进驻政务大厅，实现政务服务标准化、智能化、便民化，让人民群众有了更多的获得感。

　　“党的二十大报告对发展数字经济提出了明确要求。接下来，我们将加快数字经济发展步伐，让数字应用在产业发展、改善民生等方面发挥更大作用。”澄迈县委书记尹丽波表示。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
便民办税缴费举措再上新 纳税人缴费人减负担增便利
　　“近年来，税务部门贴心、用心、暖心的便民办税服务，让我们感觉很自在、安心。”近日，在湖南省2023年“便民办税春风行动”税企座谈会上，衡阳运输机械有限公司财务总监贺海平说。…
招用工“黄金期”来临 多地举办招聘活动保用工、稳就业
　　人民网北京2月9日电 （记者乔雪峰）每年春节后都是招用工的“黄金期”，随着经济逐渐恢复，各地迎来扩大产能的高潮。为了促进就业，各地举办了形式新颖、五花八门的招聘活动，为重点群体和用人单位搭建好对接平台，推动实现更加充分、更高质量就业。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部