本报记者 孙海天

在海南省澄迈县福山镇福山农产品分拣集散中心，工作人员正在对3条自动化分拣线进行保养维护。刚刚过去的福橙产销季中，3条分拣线对福橙果实进行智能外观分析、无损检测和糖分测定，进而实现分类包装、精准营销。“卖出去的每一箱福橙都能做到品质一致、全程溯源，自然更受消费者欢迎。”澄迈县副县长荆阳说。

福山镇是福橙种植大镇。“过去福橙散装果每斤只能卖三四块钱，现在通过统一品质授权管理和智能化分拣，市场价最高已经到了每斤16.8元，果农的收入持续提高。”福山镇党委书记宋立秋介绍。

2022年，在全面推进乡村振兴过程中，澄迈县以数字化为引领，围绕“育、种、销、管”，全面提升农业生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，持续擦亮农业特色品牌。

近年来，澄迈县加快推进数字化转型发展，数字技术在生产生活中的应用不断拓展。

地处澄迈县的海南生态软件园，是服务海南自由贸易港建设的样板区和试验区。澄迈县在政策落实、要素保障等方面，全力支持园区发展：建设高标准配套设施，形成集办公、休闲、教育、医疗等为一体的“15分钟生活圈”；推动省、县两级163项行政审批权限下放生态软件园，提高便民服务质量；设立政务服务工作站，为入园企业提供更多服务。如今园区内数字文体、数字健康、数字金融等产业加速发展，澄迈县县长、海南生态软件园管理局局长冀铁军介绍，截至2022年9月，海南生态软件园累计入园企业超过1.3万家，注册员工达2.9万人。

用数字技术激活传统制造业，玻璃也能“云”上生产。在澄迈县老城经济开发区，信义玻璃（海南）有限公司3条自动化浮法玻璃生产线正在有序生产。400多米的生产线上，热冷两个控制中心，10个人就可以实现24小时不间断工作。

作业计划自动排程，调度指令准确下发，拖车、吊机实时定位……在澄迈县油气勘探生产服务基地，生产指挥系统和仓库经过智能化升级改造，海南中海石油码头有限公司调度人员减少60%，仓储中心作业准确率和效率均提升50%。

用好域内互联网企业集聚的优势，澄迈县把数字化转型作为关键点和动力源，加快安全可控的信息基础设施建设，加速推进数字技术在社会发展中的应用：推动“信用+”应用场景在重点民生领域落地，着力打造“信易贷”“信易医”“信易游”“信易阅”“信用园区”等5个自主创新应用场景；加大“5G+大数据”项目建设投入，打造共建共享信息平台，在教育、水务管理、生态环境治理等方面实现智能化数据抓取、远程互动和预警监测；加快数字政府建设，优流程、提效能，促成31个部门进驻政务大厅，实现政务服务标准化、智能化、便民化，让人民群众有了更多的获得感。

“党的二十大报告对发展数字经济提出了明确要求。接下来，我们将加快数字经济发展步伐，让数字应用在产业发展、改善民生等方面发挥更大作用。”澄迈县委书记尹丽波表示。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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