本报重庆2月9日电 （记者刘新吾、常碧罗）为解决青年科研人员面临的崭露头角机会少、成长通道窄、评价考核频繁、事务性负担重等突出问题，保障青年科研人员将主要精力用于科研工作，充分激发青年创新潜能与活力，近日，重庆市科技局、市财政局、市教委3部门联合印发通知，实施5个方面18项举措。

支持青年科研人员挑大梁。提高青年科技人才承担市级重大重点科技专项的比例，青年科研人员作为参研人员比例不低于60%，担任市级重大重点项目负责人比例力争达到20%。提升国家级和市级创新平台集聚青年科研人才的能力，把青年人才培养成长作为对平台考核的重要指标。建立完善对基础前沿和公益性研究岗位的长周期考核评价机制。

增加青年科研人员发展机会。基本科研业务费用于资助青年科研人员的比例一般不低于50%，市自然科学基金面上项目资助青年科研人员的比例不低于70%。有条件的高等学校、科研院所应积极设立职业早期青年人才培养专项，对新入科研岗位的博士毕业生、博士后给予不少于5年的非竞争性科研经费支持。为优秀青年科学家提供展示舞台，支持青年科研人员申报重庆英才计划。

减轻青年科研人员考核负担。对探索性强、研发风险高的前沿领域科研项目，建立尽职免予追责机制。对青年科研人员减少考核频次，实行聘期考核、项目周期考核等中长周期考核评价，对孕哺期女性科研人员适当放宽期限要求、延长评聘考核期限。合理评价青年科研人员实际工作贡献。

保障青年科研人员科研时间。清理不合理的制度，完善内部评价机制，确保青年专职科研人员工作日用于科研的时间不少于4/5。完善科研助理管理体系，开展科技政策专员试点，优化升级市科技计划管理信息平台。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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