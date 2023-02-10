本报合肥2月9日电 （记者田先进）近日，安徽省合肥市印发《支持“科大硅谷”建设若干政策》（以下简称《政策》），要求加快推进“科大硅谷”建设，发挥科技体制创新引领作用，打造科技创新策源地、新兴产业聚集地示范工程。

《政策》提出，联合中国科大等科研院所全球校友资源，支持建设科大硅谷服务平台公司和全球校友事务部，作为连接全球创新资源的平台和窗口，建立常态化对接、联络、服务机制，联合开展创新创业等工作。每年度根据工作开展情况给予专项经费支持。

《政策》明确，允许人才分别与高校院所和新型研发机构签订聘用协议，实现“双落户”。以“基金+奖补”方式为“双聘”科研人员提供增量经费支持。鼓励企业、研究机构建设或与地方政府共建概念验证中心、小试中试平台和公共服务平台。对突破关键核心技术、引领产业发展的中试平台和公共服务平台给予“一事一议”支持。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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