本报记者 顾 春

集成了补贴申领、农事服务、田块管理等服务的“种粮宝”手机软件，不断迭代升级，让浙江省嘉兴市农民尝到了越来越多的甜头：一机在手，就可以方便享受全链条综合性服务，种粮更轻松了。

补贴申领一键通关，升级社会化服务

大年初六，麦苗在阳光下摇曳，蔓延成一块茸毯。王根甫背着手，在村外麦田踏看墒情。他是嘉兴市南湖区新丰镇净相村种粮大户。

村干部汪卫中打着招呼走来：“今年麦子长得好！看来肥力刚好。”“可不是！今年我还继续用着市里的配方肥，效果确实好，而且一亩还有5元钱补贴。”王根甫由衷称赞。

“以前每亩麦子要用肥130—150斤，嘉兴水土磷含量高，专家们分析十几年环境监测大数据，定制配方肥，每亩小麦只需施100—110斤。”嘉兴市农业农村局土肥站站长陈轶平介绍，有些种粮大户一开始不信，又去加肥，结果小麦倒伏，这下大伙儿都信了：“种粮还是得信科学。”

嘉兴市农业农村局农渔技术推广站站长李斌，也来到净相村调研。“去年开始，市里将配方肥补贴通过‘种粮宝’直接发放。现在啊，农民慢慢习惯在上面‘一键通关’了。”李斌介绍：“比如配方肥补贴申领，农户下单，农资店帮他们录入‘种粮宝’系统‘购买补贴名单’，留下交易成功的台账。第三方核实农户种植面积后，补贴直接发到农户的卡里。”

有了“种粮宝”，补贴发放效率大幅提升。“原先申请规模种粮补贴，最多要等5个月。现在10个工作日补贴就打到了卡里。”嘉兴平湖市曹桥街道百寿村种粮大户黄建强喜滋滋地说。对此，李斌解释，这是因为现在农户的田地信息已经实现了数字化，“种粮宝”平台上有清晰的航拍矢量图。镇、村两级对申请地块信息在线审核后，就可以将补贴直接发到卡里。

“种粮宝”在手，获取社会化服务也方便了。

眼下正是小麦植保防虫时节。一早，嘉兴桐乡市大麻镇永丰村种粮大户沈建林来到田头，他掏出手机打开“种粮宝”，点击预约。半小时后，桐乡龙图粮油农机合作社服务人员就赶了过来，为他提供一条龙的无人机植保服务。“过去每到这个时候，我都四处打电话联系无人机。因为不了解市场到底有多少农机资源，选来选去就这几家。现在点开‘种粮宝’，全市农机服务机构全在眼前，哪家信誉好、距离近、价格又优惠，我就选哪家，真是方便！”沈建林笑着说。

与银行创新合作，破解农户贷款难题

“种粮宝”研发管理团队办公室里，激烈的“头脑风暴”经常发生。年轻的黄芳回忆，去年团队提出设想：把“种粮宝”和银行端口打通，将农户的基础信息推送给银行，银行核准后，将能提供什么贷款、利率多少、授信额度多少反馈回来，农户打开后就能直接申请贷款。

“银行提出，对农户授信存在信息不透明、人手不够用等难处。我们则能补上这块缺口，可以给银行精确提供农户种地面积、粮食产量、销售金额、个人信用等信息。”黄芳说，对银行来说，这些信息材料至关重要，很多种粮大户耕种地块较为分散，生产过程与销售产值无法监控，银行不掌握具体数据，不敢发放贷款。

“我们跟工行的合作已经开始，目前农户在线上发起了102笔贷款申请，已经发放了6笔共60万元。”黄芳说，因为刚起步，农户线上申请后，贷款数额大的，银行还要走实地勘察流程。工商银行嘉兴分行普惠部营销经理范斐介绍，目前该行确定，12万元以下的小额贷款可以为信用农户直接发放。已经发放的6笔贷款全程线上操作：农户在手机软件上递交申请，后台结合市农业农村局推送过来的信息和银行大数据中心信用信息自动审核，通过审核后当天到账。“如果磨合顺利，未来就能实现更大金额的贷款线上发放，并且吸引更多银行加入。”黄芳说。

“我们很期待这个业务继续推进。”王根甫的女儿王勤说，每年备耕买农资时，资金紧张是个常态，由于缺乏可抵押资产，贷款一直是个难题。“你看我们流转的土地，分布在4个村子，还不全部连片，银行要一一核实，还要监控地里种什么、产量怎么样，难度很大。今后要是网上能授信大额贷款，这绝对是个重大利好。”

王勤家流转了3000多亩地，每亩每年能产出800多斤优质大米，下一步准备打造自己的品牌。“我们发展壮大的每一步，都离不开资金支持。‘种粮宝’要紧贴农户需要，持续创新。”王勤笑着说。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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