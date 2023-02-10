原标题：中国物流与采购联合会会长何黎明一行莅临千方集团考察调研

2月8日，中国物流与采购联合会会长何黎明、北京总部企业协会会长、北京首农食品集团党委书记、董事长王国丰、北京物流与供应链管理协会会长林有来等组成的考察团莅临千方集团考察调研，千方集团总经理夏曙锋陪同接待。

调研过程中，考察团详细了解了千方集团的发展历程、组织架构、业务布局。千方集团是一家以智慧交通、智慧物联、商用车车联网及运力科技服务等业务为主的高科技集团，集团旗下包括主板上市的千方科技板块，以数字化赋能物流企业的中交兴路板块和以产业赋能物流企业的中交车旺板块。

座谈会上，中交兴路及中交车旺相关负责人，对业务情况进行了具体汇报。中交兴路以科技赋能物流生态，打造行业数字化、智慧化解决方案，服务政务、物流、钢铁、煤炭、快消、保险等多个领域，推动中国公路货运数智化升级，为企业降本增效，促进物流和供应链相关产业高质量发展。

中交车旺作为中国领先的运力科技服务平台，致力于通过大数据、人工智能、云计算等前沿技术，布局油品、保险、运力、金融、ETC等核心业态，为物流企业、车队、车主、个体司机提供公路货运全产业链增值服务。

考察团充分肯定了千方集团在交通、物流领域的创新实践。千方集团总经理夏曙锋对各单位对公司给予的支持表示衷心感谢，并希望未来能够进一步加强战略合作。

中国物流与采购联合会会长何黎明指出，2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，也是物流行业充满机遇的一年。《十四五现代物流发展规划》中明确提出，要加快构建现代物流体系、推动物流提质增效降本、促进经济高质量发展。何黎明希望中交兴路及中交车旺作为数字化平台型企业，加强科技研发，创新业态模式、推进数实融合，用技术赋能行业推动数字化变革，成为产业数字化的标杆企业。

北京总部企业协会会长、北京首农食品集团党委书记、董事长王国丰表示，物流企业优化运营成本，提升货源、资金的获取效率，都需要以数字化、系统化、智能化为基础，中交车旺将资源和服务以数字化的方式融入到物流企业的运营过程，帮助物流企业降低能源、保险、通行等经营性成本，提高货源、运力、资金等获取效率。希望未来双方能协同合作，从市场需求出发，发挥各自优势，全面助力物流企业实现数字化转型。

北京物流与供应链管理协会会长林有来充分肯定了千方集团在交通、物流领域所取得的成果，并希望与千方集团共同携手，将双方的业务积累融入到物流供应链端，实现全社会物流链条的降本增效，打造物流供应链的韧性。

(责编：曹淼、李源)

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