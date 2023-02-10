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App“摇一摇”功能太敏感 如何治理手机应用乱跳转

温婧
2023年02月10日08:53 | 来源：北京青年报
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原标题：App“摇一摇”功能太敏感 如何治理手机应用乱跳转

　　刚点开天气类App，开屏广告便映入眼帘，手一抖便跳转至其他App，想退回来却找不到按钮；明明App设计了“摇一摇”可以登录，结果“摇一摇”还同时具备跳转至广告App功能；更有甚者，“摇一摇”后竟突然跳出非法App的下载界面……近日，工信部旗下中国信通院主导的App“摇一摇”开屏信息弹窗跳转相关标准已正式实施，要求不误导、不强迫跳转。

　　App乱跳转带来困扰

　　如今，App“摇一摇”功能日益普遍，增强了使用的便捷性，但部分应用出现“摇一摇”过于灵敏，或者乱跳转现象，给用户带来了困扰。

　　来自北京的一位用户表示，“在网易云音乐听歌的时候，明明点开的是音乐软件，结果在开屏界面，只是眨了下眼的功夫，页面瞬间跳转到淘宝。”还有用户说：“天气通软件挺好的，但只要你在打开的时候没有静止，立马跳转到别的App，所以如果在走路时还得停一下。”一位用户表达了自己的真实体验。

　　还有一位用户介绍了自己的一次尴尬且无奈的经历：“在地铁一片安静的时候，明明点开的是微博，结果把手机从左手换到右手的功夫，页面又再次跳转到了购物App。”

　　北京青年报记者注意到，现在绝大多数App都会在开屏界面设置广告跳转的链接，但打开方式有所不同。有的是点击图片跳转，有的是“摇一摇”跳转；有的在页面上有明显的“跳过”字样，有的则十分隐蔽，甚至在点击“跳过”后，依然会跳转到广告界面，十分不便。

　　工信部出台相关标准

　　北青报记者了解到，2021年，工信部曾就App弹窗骚扰用户问题展开了专项整治，效果良好。目前App开屏弹窗信息“关不掉”问题基本解决，“乱跳转”问题发现率大幅下降。但万万没想到，整改过后，APP开屏广告却迎来“升级版”。部分企业开始采用“摇一摇”“扭一扭”作为跳转链接。现在，这事终于有说法了。

　　为规范App“摇一摇”乱跳转等问题，依据《电信和互联网用户个人信息保护规定》，在工信部信息通信管理局指导下，中国信息通信研究院、泰尔终端实验室、电信终端产业协会联合泰尔认证中心有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、北京奇虎科技有限公司、华为技术有限公司、武汉安天信息技术有限责任公司、北京三快在线科技有限公司、小米通讯技术有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司等多家企业，联合制定了《App用户权益保护测评规范第7部分：欺骗误导强迫行为》T/TAF078.7-2022，并于2022年11月25日由电信终端产业协会正式发布实施。

　　该标准对“摇一摇”的设备跳转，在加速度、转动角度以及时间等参数上，都有要求了。其中提出，“摇一摇”动作的设备加速度应不小于15m/s2，转动角度不小于35°，操作时间不少于3s，或同时考虑加速度值与方向、转动角度的方式，或与前述单一触发条件等效的其他参数设置，确保用户在走路、乘车、拾起放下移动智能终端等日常生活中，非用户主动触发跳转的情况下，不会出现误导、强迫跳转。

　　更多乱跳转情况待解决

　　实际上，除了“摇一摇”外，用户们对于其他多种形式的乱跳转问题也十分诟病。比如有用户表示，在微博上看到一条有趣的配图评论，想点开图片看看清晰内容，结果却被跳转到了京东购物App上；有的用户称，自己在网上看一篇新闻，看到一半，系统自动跳转到下载页面，且提示不下载就不能继续阅读后半部分；更有甚者，在晚上上网时，点击同一条链接，竟然跳转到和白天不一样的界面，晚上弹出的是一些非法App，包含赌博和色情类。

　　对于这类跳转行为，用户们深恶痛绝。不过，有专家表示，目前尚未有相关领域规定及处罚标准，且类似白天晚上打开的跳转内容不同等问题，取证不易，也给治理带来了难度。“这个标准的出台是很好的，但依然是‘防君子不防小人’。”

　　专家看法

　　旧功能变新模式 乱跳转成“流氓行为”

　　DCCI互联网研究院院长刘兴亮告诉北青报记者，“App跳转主要是有几种目的，第一种是为了获得流量，这种真实的流量更加贵；第二种是拉新，一些App为了获得新用户会使用跳转的手段让你下载；第三种就是一些打擦边球的，这是App跳转盈利的重灾区；第四种就是完全违法的，可能是钓鱼网站、伪装成银行支付手段的App、色情赌博网站等。”

　　“乱跳转一种是在App内强制或诱导点击链接，进入内嵌的浏览器，并打开广告页面；另一种是跳转到手机默认浏览器，进行广告展示，前者相对多一些。”科技先生创始人柳华芳说，“这种做法多了会让网民对互联网行业产生厌倦和负面评价，影响产业健康，也侵犯用户的信息自由选择权利，是一种流氓行为。”

　　对于用户深恶痛绝的这种被动跳转行为，应当怎么治理？独立电信分析师付亮告诉北青报记者，“跳转并不是新的功能，但是随着‘摇一摇’功能被大家发现利用后，App跳转已经发展成为一种新的模式。可能用户误触一下就会出现一个新的东西，尤其在老人的手机上，你会发现用一段时间以后，它会增加很多并不需要的App、微信公众号等，甚至直接影响手机的应用。”

　　对于用户来说，刘兴亮建议，“首先从源头上来说，还是要去一些正规的网站；其次，做任何点击的时候都要谨慎；第三，即使跳转了，要多几个心眼儿去辨别一下，尤其是涉及钱财、个人信息等方面。”

　　专家也认为，目前的类似现象是普遍存在的。“这种情况应当要求大公司有明显的标签提示，而不应该误导网民。”柳华芳说。付亮提道：“这里头涉及一些平台的责任，我认为应该去规范管理。”

(责编：申佳平、陈键)
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