邓宇飞

原标题：通货膨胀压力逐渐传导 北欧国家食品价格持续上涨

近期，随着北欧各国相关经济数据陆续发布，不少北欧的消费者开始意识到平日里生活成本的增加不是错觉，通货膨胀的压力逐渐传导，最终在人们每天消费的食品价格上直接体现出来了。

价格普涨 消费“降级”

近一段时间以来，不少芬兰居民在购物时都越来越感受到压力，因为不少食品的价格从去年以来就一路高涨，似乎看不到尽头。芬兰当地媒体报道了一位住在图尔库的消费者一年来食品消费的记录，通过对比发现，过去一年几乎所有食品价格都在上涨。这位名为凯亚的消费者举例说，2022年1月每包鸡排的价格为2.69欧元，7月就上涨至3.89欧元，12月已上涨至4.29欧元。

芬兰官方的统计数据更加印证了居民的消费感受。芬兰统计局发布数据显示，截至2022年12月底，芬兰总体通货膨胀率为9.1%，食品通货膨胀率则达到16%。物价上涨尤其体现在食品价格上，2022年12月的食品价格比一年前高出16.5%。芬兰统计局首席精算师克里斯蒂娜·涅米宁表示，基础食品的价格确实上涨了，奶酪价格上涨25%，鸡蛋价格上涨37%，黄油价格上涨36%，“每个人都注意到结账时价格上涨了”。

芬兰的食品价格上涨已经潜移默化地改变了居民的消费习惯。凯亚表示，食品价格上涨让她不得不放弃购买一些更高价的食材，减少在外就餐次数。芬兰杂货店协会近日发布报告称，与2021年相比，2022年芬兰居民鱼类、蔬菜和肉类的消费明显下降。

在瑞典，食品价格同样涨幅很大。瑞典“食品价格检查”网站公布调查报告显示，2023年1月瑞典食品价格上涨1.4%，这是该国2022年1月通胀飙升以来的最大月度涨幅之一。一些去年通胀相对温和的商品在今年1月突然变得非常昂贵，例如洋葱价格涨幅高达19%，番茄价格涨幅也达到12%。另据瑞典统计局上个月发布的数据显示，瑞典2022年12月的年化通胀率为12.3%，这一数字是1991年2月以来的最高水平。

挪威的杂货连锁店和供应商警告称，受到多方面因素影响，部分食品价格从2月起可能上涨10%。按照挪威连锁商店传统，每年会在2月和7月调整批发进货价格，所以2月不少食品价格会出现较大幅度变化。2021年以来，挪威的杂货价格上涨11.5%。与此同时，衡量整体通货膨胀的消费者价格指数(CPI)在2021年12月和去年12月之间上涨了5.9%。

原因与应对

芬兰央行年初发布的芬兰经济预期报告指出，2023年芬兰通货膨胀率将进一步上升。原因在于，能源和原材料价格上涨以及供应链长期中断导致消费价格普遍上涨，虽然原油和原材料价格的下跌将减缓通胀率的上升，但高昂的电力成本将使价格压力居高不下。部分价格压力将蔓延并最终转移至食品、消费品和服务价格。在芬兰央行一项消费者信心调查中，受访者认为现在是对消费者特别糟糕的时期，消费者对耐用消费品的购买意愿很低。如果芬兰的高通胀持续时间超过预期，消费者购买力和私人消费的削减幅度可能会比预计的更大，持续时间也会更长，这将使经济衰退比预期更严重。

不过，芬兰央行报告同时指出，从预期来看，通胀将在2023年有所放缓，但是由于2022年的价格上涨已经从能源商品蔓延到其他经济部门，因此预测存在很大的不确定性。芬兰自然资源研究所专家于尔基·涅米则分析认为，今年的物价至少在年底前应该会趋于稳定。去年食品价格的快速上涨，受到了俄乌冲突和部分地区农作物收成不佳的影响。能源价格的上涨间接抬高了物价，化肥和饲料价格也在上涨，这影响了消费品价格。“如果今年全球粮食收成恢复正常，下半年食品通胀应该会停止。”

在瑞典，此前经济界对通胀持续高企的情况有所预期，但是近期的食品和非酒精饮料的价格数据还是让瑞典央行都感到意外。不少分析指出，当前瑞典经济面临衰退的主要表现是实际收入下降和住房建设大幅下滑。虽然瑞典宽松的财政政策可能会减缓经济下滑，但高通胀将导致其难以有效平衡经济与民生。

挪威政府则在今年1月开始与连锁商店行业代表会面，就食品等关键消费品价格上涨问题进行磋商，希望让食品杂货行业意识到其对消费者的社会责任，确保其获取利润的同时不要损害消费者的利益。但是，零售行业也有自己的苦衷。能源、运输、商品、原材料的更高成本，使得供应商和超市都不得不提高产品价格。

(责编：申佳平、陈键)

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