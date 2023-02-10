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2023年中国快递业务量突破100亿件，仅用39天

刘育英
2023年02月10日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：2023年中国快递业务量突破100亿件，仅用39天

　　中国国家邮政局9日消息，国家邮政局监测数据显示，截至2月8日，今年中国快递业务量已超过100亿件，仅用39天。这比2019年达到100亿件提前了40天，比去年提前了2天。

　　此前数据显示，自2月份以来，中国日均快递业务量超3.3亿件，助力了消费市场的恢复增长。快递业的快速恢复，从一个侧面折射出当前中国居民消费信心正在增强，消费市场活力正在恢复，经济稳步回升步伐正在加快。

　　在“牡丹之乡”山东菏泽，顺丰基于客户需求细分出盆栽牡丹和鲜切花寄递两大业务场景，围绕包装和时效两大痛点制定解决方案，助力当地牡丹产业实现快速转型。截至目前，顺丰2023年盆栽牡丹寄递收入同比增长31%，仅春节期间牡丹项目寄递就达到了5万票，同比去年春节期间翻了一倍，实现了“开门红”。

　　在中通上海浦西转运中心，各种自动化设备进入“火力全开”模式，分拣着发往全国各地的包裹。中通快递表示，目前单日进出港快件的总量约500万件。

　　快递业还积极参与到畅通国内国际双循环当中。在广西南宁的吴圩国际机场货站内，每天刚过午夜，货车、拖车来来往往，为一趟又一趟的圆通航空等货运航班的起飞做着准备。在南宁、杭州、浦东、西安等运行基地，圆通航空日航班数量已超过20班，在助力国产品牌手机等消费电子产品出海同时，也把海外的青蟹、龙虾等时令生鲜带给国内消费者。(完)

(责编：申佳平、陈键)
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