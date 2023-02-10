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中国商务部批美“恶名市场”名单：结论不客观不公正

李晓喻
2023年02月10日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国商务部批美“恶名市场”名单：结论不客观不公正

　　针对美方近日发布所谓“恶名市场”名单，中国商务部新闻发言人束珏婷9日称，报告结论不客观、不公正，中方对此坚决反对。

　　近日，美国贸易代表办公室发布《2022年假冒和盗版恶名市场评估》。

　　2月9日，中国商务部在北京举行新闻发布会。针对美方近日发布所谓“恶名市场”名单，商务部新闻发言人束珏婷称，报告结论不客观、不公正，中方对此坚决反对。 中新社记者 赵隽 摄

　　对此，束珏婷在当天举行的新闻发布会上称，中方认为，报告引述的情况未经调查核实，结论是不客观、不公正的。美方将中国一些企业和市场列入名单，却又声称“名单未对违法行为进行认定，也不反映美国政府对相关国家总体知识产权保护和执法环境的分析”，这是非常不专业、不负责任的做法。中方对此坚决反对。

　　她表示，中国政府高度重视知识产权保护，不断完善立法体系、提高执法效能、引导行业自律，坚决依法惩处侵权行为。中国政府在知识产权保护方面取得的成效有目共睹。

　　据世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》，中国名列第11位，整体排名连续7年保持上升势头。

　　束珏婷称，中国愿继续与各国加强知识产权保护合作，共同为全球企业营造公平竞争的营商环境。

(责编：申佳平、陈键)
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