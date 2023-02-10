人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国资委推动央企扩大有效投资

王 希
2023年02月10日08:56 | 来源：光明日报
小字号

原标题：国资委推动央企扩大有效投资

　　 记者9日从国务院国资委获悉，国资委日前印发通知，明确中央企业2023年投资工作重点——既要突出扩大有效投资，又要优化投资布局，聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域发力。

　　 扩大有效投资是稳经济、调结构、补短板的重要抓手，有利于扩大市场需求，有利于优化供给结构，推动实现高质量发展。

　　 这份《关于做好2023年中央企业投资管理 进一步扩大有效投资有关事项的通知》明确，中央企业要把稳投资工作放在更加重要的位置，合理安排投资规模，并按照“抓紧推动实施一批、系统谋划新增一批、提前研究储备一批”的项目推进接续机制，落实年度投资计划安排，加快项目开工建设，确保投资进度按照时间节点有序推进。

　　 通知要求中央企业聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，明确扩大有效投资的主攻方向。通知明确，要推动企业在培育壮大战略性新兴产业、加快传统产业改造升级、强化能源资源安全保障、形成“科技—产业—金融”良性循环等方面加大投资力度，加快实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目，有效带动全社会投资。

　　 值得注意的是，国资委明确要求中央企业要稳妥处理好“促”和“稳”的关系，加强重点领域风险管控，完善全过程风险防范机制，防范在扩大投资中片面追求短期效果，守牢不发生重大风险的底线。

　　 据了解，下一步国资委计划研究出台支持企业扩大有效投资的政策“组合拳”，进一步激发企业投资意愿和主动性。还将组织企业科学编制投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况监测分析。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十五号航天员圆满完成首次出舱任务
　　人民网北京2月10日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年2月10日0时16分，经过约7小时的出舱活动，神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆密切协同，圆满完成出舱活动全部既定任务。目前，航天员费俊龙、航天员张陆已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。…
便民办税缴费举措再上新 纳税人缴费人减负担增便利
　　“近年来，税务部门贴心、用心、暖心的便民办税服务，让我们感觉很自在、安心。”近日，在湖南省2023年“便民办税春风行动”税企座谈会上，衡阳运输机械有限公司财务总监贺海平说。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部