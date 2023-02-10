王 希

原标题：国资委推动央企扩大有效投资

记者9日从国务院国资委获悉，国资委日前印发通知，明确中央企业2023年投资工作重点——既要突出扩大有效投资，又要优化投资布局，聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域发力。

扩大有效投资是稳经济、调结构、补短板的重要抓手，有利于扩大市场需求，有利于优化供给结构，推动实现高质量发展。

这份《关于做好2023年中央企业投资管理 进一步扩大有效投资有关事项的通知》明确，中央企业要把稳投资工作放在更加重要的位置，合理安排投资规模，并按照“抓紧推动实施一批、系统谋划新增一批、提前研究储备一批”的项目推进接续机制，落实年度投资计划安排，加快项目开工建设，确保投资进度按照时间节点有序推进。

通知要求中央企业聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，明确扩大有效投资的主攻方向。通知明确，要推动企业在培育壮大战略性新兴产业、加快传统产业改造升级、强化能源资源安全保障、形成“科技—产业—金融”良性循环等方面加大投资力度，加快实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目，有效带动全社会投资。

值得注意的是，国资委明确要求中央企业要稳妥处理好“促”和“稳”的关系，加强重点领域风险管控，完善全过程风险防范机制，防范在扩大投资中片面追求短期效果，守牢不发生重大风险的底线。

据了解，下一步国资委计划研究出台支持企业扩大有效投资的政策“组合拳”，进一步激发企业投资意愿和主动性。还将组织企业科学编制投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况监测分析。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经