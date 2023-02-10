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公共领域车辆全面电动化 推动新能源汽车产业发展

孙 飞 郭宇靖 黄 兴
2023年02月10日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：公共领域车辆全面电动化 推动新能源汽车产业发展

　　 近期，工业和信息化部等8部门联合印发通知，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点。多位专家表示，相关举措将优化新能源汽车使用环境，推动产业发展。同时还要进一步完善配套举措和设施，推动新能源汽车持续跑出发展“加速度”。

　　公共领域车辆全面电动化试点启动

　　 试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%；新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1∶1；高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%……

　　 近期，工业和信息化部等8部门联合印发的通知明确，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点，在完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新，先行先试。

　　 中国汽车技术研究中心资深首席专家吴松泉认为，推动公共领域车辆电动化是促进汽车行业节能减排、加快绿色交通运输体系建设的重要一环。以公共领域车辆为突破口加快全面电动化“一举多得”。一是加快转型升级、带动绿色消费，二是带动技术发展、提升创新能力，三是促进节能减排、助力环境改善。

　　 一些业界人士同时认为，这是新能源汽车购置补贴退出以后，通过扩大需求推动新能源汽车保持发展势头的有力举措。

　　多维度推动产业高质量发展

　　 在深圳，公园接驳巴士被市民称为“小黄鱼”，双层观光巴士被叫作“红胖子”，穿梭于大街小巷的巡游出租车被称为“深圳蓝”……纯电动公共交通车辆已成为深圳一道靓丽风景线。

　　 统计数据显示，截至2022年底，深圳共在900多条公交线路上投入了纯电动公交车15896辆，实现公交100%纯电动化；年均节约34.5万吨标准煤，减少二氧化碳排量135.3万吨。

　　 在不少业界人士看来，公共领域车辆全面电动化将从多维度推动新能源汽车高质量发展。

　　 中国汽车技术研究中心认为，目前，我国新能源商用车整体渗透率不足9%，其中新能源货车仅为7%左右，通知指出部分领域新增及更新车辆中新能源汽车比例力争达到80%，对试点城市的工作开展提出了较高要求。

　　 全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说，开展公共领域全面电动化的试点将实现“补短板”的重要作用。过去，公共领域电动车成本高、价格贵，现在国家大力推动、积极发展，市场机会大、企业参与度高，因此会有很大的发展潜力。

　　 相关政策还有利于打通全国统一大市场。“商用车过去部分地方‘一地一市场’，甚至‘一村一市场’。”崔东树认为，政策的大力推广将会把优秀车型优胜劣汰地推荐出来。

　　 此外，相关业界人士认为，通知综合考虑各省市经济发展水平、新能源汽车产业基础、推广应用情况等因素，将试点区域分为三类，分别给出区域试点城市10万、6万、2万辆不等的车辆推广目标，体现了政策的公平性。

　　持续完善配套管理制度

　　 多位业界专家建议，进一步完善配套举措和设施，推动新能源汽车持续跑出发展“加速度”。

　　 中国汽车技术研究中心认为，试点城市应结合自身发展特点，充分协调产业链各方资源，积极推动解决试点过程中有可能出现的堵点问题。建议结合当地的实际发展需求，聚焦特色场景、特色领域、主要新技术新模式，探索创新发展案例，打造试点“典型标杆”。

　　 重庆市经信委汽车工业处副处长王昭杰表示，当前还应注重融合新能源汽车与充电基础设施监测平台相关数据，提升车联网、充电网与能源网的融合、互动，同时还应推进车路云一体化基础设施建设。

　　 不少业界人士认为，相关产业链企业应积极跟进，提供系统性方案。如结合试点城市发展需求，因地制宜提供产品、技术和服务等综合解决方案，促进智能网联、车网互动等新技术应用，共同做好相关创新模式的落地应用。

(责编：申佳平、陈键)
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