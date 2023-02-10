人民网北京2月10日电 （王绍绍）能源转型对于中长期实现“双碳”目标至关重要，起到引领护航作用的监察政策必不可少。近日，工业和信息化部正式施行《工业节能监察办法》（以下简称《办法》），对工业节能监察的范围、职责、原则、程序及法律责任等予以明确，进一步规范工业节能监察行为，促进企业节约能源和提高能源利用效率，为工业节能监察相关工作开展提供充分依据。

黑龙江省节能监测中心主任郑慧在接受人民网财经采访时表示，工业节能监察作为加强工业领域节能监督管理的重要组成部分，是加强事中事后监管、保障工业节能工作有序发展的重要手段，是推进工业节能与绿色发展的有力支撑。《办法》对工业节能监察的组织结构、实施主体、监察内容和法律责任等方面进行具体规定，从监察程序流程上为工业节能监察组织机构及监察人员履行职责提供详细、系统、可操作的全面指导。

加强节能监督行政管理长效建设

《办法》提到，工业节能监察是指工业节能监察部门依法对工业和信息化领域能源生产、使用、服务等相关企业、机构执行节能管理有关法律、法规、规章以及强制性国家标准情况进行监督检查，查处违法用能，提出依法用能、合理用能建议的行为。

《办法》的出台在工业领域进一步贯彻了节约能源法。郑慧认为，目前节能监察在国家法律层面未有体现，地方法规层面虽有体现，但大多数未明确节能监察法定地位，对节能监察工作重视程度不高，节能监察机构的作用难以得到充分发挥，制约着工业节能监察深入开展。

此外，工业节能监察办法也是对政府履行工业节能监督管理职责的重要支持。郑慧表示，通过工业节能监察工作，可以有效督促企业贯彻落实节能法律、法规、规章以及强制性节能标准，将最新国家政策、政府要求向企业宣贯，加快推进政策有效落实，实现行政主管部门工业节能监督管理长效化、常态化。

从具体行政职责上看，工业和信息化部将负责全国工业节能监察工作，县级以上地方人民政府工业和信息化主管部门或者县级以上地方人民政府确定的其他管理工业节能监察的部门，则负责本行政区域内工业节能监察，制定和实施本行政区域内工业节能监察年度工作计划。

注重工业节能监察体系化建设

工业能源转型必然存在不同主体利益诉求，科学稳定的规范标准至关重要。《办法》强调工业节能监察首先应保证监察队伍及其检查行动，遵循依法、公开、公平、公正原则。通过严格执法，充分发挥工业节能监察队伍专业、公平、高效的监督作用，构建统一公平的节能法律、法规、标准和政策落实机制，增加违法违规用能企业生产经营成本，维护公平市场秩序。

《办法》规定工业节能监察部门应当加强部门联动，统筹制定工业节能监察年度工作计划。对此，郑慧认为，坚决落实工业节能监察主体责任，承担起节能监察重任，充分放大节能监察作用，可以加快形成全面系统联合的工业节能监察工作新格局。

以黑龙江节能监测中心（黑龙江省绿色工业发展中心）为例，2016年以来，中心具体制定专项节能监察工作方案，开展节能监察业务能力提升培训，全程参与全部专项监察项目现场监察及结果确定工作，全面统一工作进程和标准，支撑专项监察工作组织开展、汇总综合、技术指导等相关工作，夯实了监察执行基础保障。

关怀工业节能领域企业良性发展

“工业企业是能源消费大户，能源节约潜力也在工业，节能监察是贯彻落实节能法律法规标准、保障能耗双控目标完成的重要抓手，对推动实现碳达峰、碳中和具有重要意义。”郑慧表示，工业企业通过工业节能监察，监察人员利用自身专业技能，发现企业能源管理过程中存在问题，提出针对性节能监察意见建议，督促企业依法用能，增强节能意识，避免企业触碰法律禁区和相关行政处罚。

对此，《办法》规定实施工业节能监察，发现被监察单位有不合理用能行为，但未违反节能管理有关法律、法规、规章以及强制性国家标准的，应当依法向被监察单位提出合理用能的监察意见。

在具体监察内容上，《办法》将对工业节能监察包含执行单位产品能耗限额，用能产品、设备能源效率等强制性国家标准、执行落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺淘汰制度、加强能源计量管理、建立能源消费统计和能源利用状况分析制度、建立节能目标责任制，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施等情况加以监察。

“节能监察组织机构不仅可以充分发挥节能监察规范市场秩序的监督作用，打造公平竞争的市场环境，工业节能监察或将有望助力引入国内外先进成熟节能技术，帮助企业挖掘节能潜力、降低能耗、提高能效、提升能源管理水平。”郑慧说。

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(责编：鲁婧、高雷)

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