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2022年全国农业科技进步贡献率达到62.4%

马爱平
2023年02月10日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：2022年全国农业　　科技进步贡献率达到62.4%

　　“农业现代化根本出路在科技。近年来，党中央国务院高度重视农业科技创新工作，工作力度加大，政策扶持加力。总体判断，我国农业科技创新整体水平已经迈入世界第一方阵。2022年全国农业科技进步贡献率达到62.4%，农业科技自立自强迈出坚实的一步。”近日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在回答科技日报记者提问时表示。

　　“去年农业科技创新有三个突出亮点。亮点一是重大科技创新步伐加快。我们启动了农业关键技术攻关，农业生物育种重大项目，核心种源和新品种培育、底盘技术、丘陵农机等领域都取得了阶段性突破。部分原创科技成果领跑世界，其中，我国自主培育的‘华西牛’通过国家审定，白羽肉鸡自主新品种市场占有率达到15%。”曾衍德说。

　　“亮点二是战略科技力量培育加速。人才队伍更加强大，我们培育了一批战略科学家、农业科技领军人才、青年优秀科技人才，优化了现代农业产业技术体系、国家级农业科研院所布局，打造了一支农业科技创新的‘国家队’；同时，从国家到省市县建立了一支科技创新体系队伍。重大创新平台体系更加完善，在高效育种、耕地保育、智能装备等领域建成34个学科群、469个重点实验室组成的农业农村部学科群实验室体系，建立了60个国家农业科技创新联盟，形成解决专业性、产业性、区域性重大关键技术协同创新模式。”曾衍德说。

　　“亮点三是农业科技服务能力加强。聚焦重点任务发力，围绕稳粮保供，开展了‘科技壮苗’行动、大豆科技自强行动和油菜绿色革命科技行动，近百万农技人员下沉一线精准服务，为重要农产品减损失、提单产，提供了有力的技术支撑。聚焦重点区域发力，我们去年向160个国家乡村振兴重点帮扶县选派了1557名专家组成的科技代表团，这为脱贫地区产业发展注入了新动能。”曾衍德说。

(责编：申佳平、陈键)
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