刘 垠

原标题：开放共享 让大型科研仪器“忙”起来

在广东省东莞市大朗镇拍摄的共享大科学装置中国散裂中子源（无人机照片）。新华社记者 刘大伟摄

在中国科学院生物物理研究所，高端电子显微镜50%以上的机时由青年科学家使用。通过高端电子显微镜服务，该所2021年度取得26篇SCI论文成果，其中16篇由青年科学家完成，占60%以上。

这不是个例。如今，青年科研人员已成为中科院1万多台（套）大型科研仪器的主要用户。

“通过推进大型科研仪器开放共享，破除稀缺资源垄断，让青年科研人员能够找得着、用得上最先进最高端的科研仪器，尽快将科研思路转化为科研行动，进而形成科研成果。”国家科技基础条件平台中心主任苏靖日前接受科技日报记者采访时说，近年来，通过深化改革和制度创新，公共财政投资形成的大型科研仪器开放共享取得积极进展。

不仅在支撑保障重大科研成果产出方面收获颇丰，高校院所还通过建立开放共享的仪器中心，帮助企业降低研发成本，提高科技成果转化成效。

就在不久前，2022年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果出炉：参评的科研设施与仪器运行和开放共享情况总体较好，在推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面成效显著。

从“为我所有”到“为我所用”

党的二十大报告指出，完善科技创新体系，加强科技基础能力建设，提升国家创新体系整体效能。

大型科研仪器等科技基础条件资源是国家创新体系的重要组成部分，也是科技创新的重要基础保障。持续推进大型科研仪器开放共享，对提升国家创新整体效能、服务国家重大科技创新意义重大。

近年来，高校院所对开放共享的认识发生根本转变，从注重“为我所有”到注重“为我所用”，从“重建设轻管理”到“重统筹看绩效”，管理体系不断完善。

蜕变源于激励约束并重的“年度大考”。自2018年起，科技部、财政部每年组织对近350家中央级高校院所科研设施与仪器开放共享情况进行评价考核，2018年—2022年共奖补692家（次）高校院所，拨付经费6.75亿元，通报并督促整改60家。

说到仪器开放程度和使用效率的显著提升，就不能不提到河海大学。该校2018年参加评价考核时，大型科研仪器的平均年有效工作机时只有556小时，被评为“较差”。

这个结果让刚刚分管实验室的河海大学副校长郑金海感到“压力山大”。该校并非不重视大型仪器的开放共享工作，也出台了《河海大学大型仪器设备开放共享管理办法》，建立了仪器购置论证和开放共享管理体系，怎么还会出现这种结果？

究其原因，是政策制度执行不到位。比如，“学校仪器购置缺乏统筹，存在因引进人才购买大型科研仪器，事后仪器闲置的情况。一台气质联用仪全年只开机3次，一台制备液相色谱仪全年未使用”。郑金海和同事调研走访后还发现，学校部分仪器专业性较强，开放共享程度低；部分大型仪器精密程度高，使用效率高会引发较高的维护维修成本。

直面问题，河海大学通过优化组织管理、完善制度建设、推进评价考核、创建大型仪器开放共享专项活动等措施，创造性提出“推、保、考、提、拉、改”6字工作法，大力提高大型仪器使用效率。仅2020年度，通过校内论证削减1/3以上的仪器购置，节省购置金额1136万元；共享基金、维修基金的建立，为大型仪器开放共享解了后顾之忧；仪器设备使用机时、对外服务、科研成果等被纳入绩效考核……

一系列“组合拳”接连出击，河海大学打了一场漂亮的翻身仗。2021年，仪器平均年有效工作机时达到1223小时。2022年，河海大学在开放共享“年度大考”中获得“优秀”。而这，只是新的开始。

奖惩并重提升共享效能

2015年至今，纳入国家网络管理平台的原值50万元及以上大型科研仪器数量从3.6万台（套）增至13.3万台（套）；参加评价考核的中央级高校院所仪器开放率从50%达到100%。中央级高校院所仪器年平均有效工作机时从2015年的500多小时提高到2021年的1351小时；平均对外服务机时从不足50小时增至231小时。

数字跃升的背后，离不开日渐完善的政策制度体系支撑，以及科研设施与仪器开放共享网络管理体系的建设。

2017年，科技部会同国家发展改革委、财政部发布《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》，明确了开放共享相关主体的责任和重点任务。此后，全国高校和科研院所相继制定2200多项开放制度，在开放共享的各个环节都有相应制度予以激励和保障。

“科技部还建立了集仪器预约、评价考核、资源调查、购置评议等功能于一体的科研设施与仪器国家网络管理平台，实现与全国事业单位资产管理系统的互通互用，指导推动20多个省区市和300多家中央级高校院所建立了在线服务平台与国家网络管理平台互联对接。”苏靖介绍，覆盖全国的跨部门、跨领域、多层次服务体系基本建成。

值得一提的是，2015年—2021年，针对中央级科学事业单位改善科研条件专项、国家重点研发计划等申请的2.8万台（套）大型科研仪器，科技部、财政部等部门组织进行查重评议，7年来共减少重复购置4900多台（套）。

一方面，从购置源头避免仪器重复浪费，确保财政资金“好钢用在刀刃上”。另一方面，通过“奖优惩劣”，对仪器利用水平高、开放效果好的单位给予后补助奖励，对仪器闲置浪费严重、开放效果差的单位通报批评、督促整改。

在大型仪器设备开放共享评价考核中，中科院生物物理研究所连续5年荣获第一名。

2003年以来，中科院生物物理研究所蛋白质科学研究平台为全国956个单位提供了2.1万次分析测试及技术服务，总使用机时达到42万小时。

“为加强与所外单位科研合作，提升实验技术水平，即便对于机时特别紧张的高端透射电子显微镜，也确保总机时的20%对所外用户开放共享。”中科院生物物理研究所蛋白质科学研究平台主任韩玉刚表示。

技术支撑人才是高端仪器高效运转的关键。“平台建立了以首席技术专家为引领，以高级技术主管为骨干的专职技术支撑队伍，平台工程师的平均薪酬要比研究和管理系列人员高20%。”韩玉刚说，平台还将争取和完成仪器研制、功能开发技术创新项目列为岗位等级晋升的一个重要指标，平台自己研发的HOPE-SIM光电关联成像技术、时间分辨率样品快速冷冻技术已完成技术授权和转化。

让越来越多的创新主体从中受益

当前，我国大型科研仪器开放共享机制创新不断取得突破，特别是在服务中小微企业创新创业方面表现亮眼。

比如，北京、上海、浙江、山东等省市推出“互联网＋仪器检测服务＋创新券”模式，鼓励研发企业使用创新券获得大型科研仪器共享服务。2022年度，浙江省为企业提供创新券服务2.5万次，使用创新券3.8亿元，带动企业相应研发投入11.8亿元。

值得关注的是，浙江省大型科研仪器开放共享平台运用大数据、物联网、人工智能等技术，实现了从购置评议—仪器入网—开放共享—运行监测—绩效评价的全周期管理“一网办”，从智能搜索—实时预约—费用支付（创新券抵扣）—结果反馈—服务评价的全流程服务“一指办”。

“针对大型科研仪器评议不够科学精准的问题，平台上线智能模块，大型科研仪器购置评议从专家凭经验判断，转变为根据同单位、同型号、同功能仪器数据分析后的客观判断。”浙江省科技厅基础处处长夏昶祺说，平台还安装了近1万台大仪物联网传感器，实时分析每台仪器的开机、运行状态，有效提高大型科研仪器使用率20%以上。

开放共享，正在让越来越多的大型科研仪器“忙”起来。不过，站在实现高水平科技自立自强的高度，大型科研仪器管理和开放共享仍有难题待解。比如，部分单位资产管理制度与开放共享工作尚不相适，资产管理制度侧重于“管住”而非“用好”，未建立有效的开放服务收入分配机制等。

“下一步，我们将打造科研设施与仪器开放共享‘升级版’，不断创新管理机制和服务模式，更好地服务科技创新和社会需求。”苏靖透露，具体举措包括推进科研仪器购置、管理、服务、评价的全链条管理，引导高校院所进一步完善科研仪器管理制度，鼓励高校院所与仪器专业化服务机构合作，深化新购科研仪器查重评议，促进国产仪器应用推广，等等。

记者了解到，未来，科技部还将围绕脑科学、人工智能、生物育种等重点领域，打通科研仪器、科学数据、科技文献、生物资源库等科技资源共享平台，形成科技资源共享合力，全力保障重大科技创新。

(责编：申佳平、陈键)

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