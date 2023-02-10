【侠客岛按】

开门红，信心增。兔年新春，在一派暖意融融中火热开启。

开局之年，信心比黄金更重要。2月1日至2月9日，人民日报海外版在头版连续推出8期“向上向好，我们有信心”系列报道，海内外反响积极。侠客岛为岛友们“打包”奉上这组报道，一起观察中国新春新气象，探寻那些令人感奋的身边故事，触摸中国经济社会发展的强劲脉动。

1、《烟火气又升腾起来》

这是一幕幕久违的场景：天南海北，景区人又多了，餐厅门口排长队了，影院满座了，酒店满房了；大街小巷，快递外卖穿行不断，货流物流运转不停，人们忙碌着、市场活跃着。神州大地上，烟火气又升腾起来！它温暖了这个春节假期，也点亮了新春开局。透过浓浓的烟火气，人们看到的是生气勃勃、充满活力的中国。

2、《“你永远可以相信中国制造”》

春节假期刚过，天南地北的生产线上处处是忙碌景象，各类企业铆足了劲儿。新冠疫情发生以来，中国不仅奋力稳住经济大盘，而且以“中国制造”的硬核实力，为稳定全球产业链供应链发挥了关键作用。眼下，随着疫情防控转入新阶段，企业生产加快恢复，“中国制造”开足马力，“你永远可以相信中国制造”的声音更加响亮。

3、《“小哥”“骑手”们接单不停》

“叮，您有新订单了”，提示音响起，快递小哥、外卖骑手们又出发了。餐厅门口，外卖骑手取走一份份新鲜出炉的美味菜品，骑上电动车驶向家家户户；快递站点，堆积成小山的快递箱被装进一辆辆快递车，送往城镇的各个角落。他们穿梭在大街小巷，串联起商场店铺和千家万户，见证着中国消费回暖的旺盛活力。

4、《抢单、出货，外贸企业忙得欢》

候机大厅，“出海团”士气高昂，准备远行抢抓商机；生产线上，订单产品赶工正忙，等待发往全球；货运码头，远洋巨轮装卸有序，即将奔赴下个港口……新春伊始，外贸行业热火朝天。春节前后，浙江、江苏、福建、广东等地“出海团”相继出发，他们不仅将接连带回外贸订单，更带来了全球市场持续看好中国复苏的信号。

5、《“大家熟悉的香港回来了！”》

“开工后加足马力，冲冲冲！”离西九龙车站不远，香港会展中心与星光大道隔海相对。苏杰告诉记者：“最近，展会密集登场、档期不断，这是香港经济韧性和潜力的实证。”目前，香港已成功争取了至少30个国际大型会展活动在未来3年赴港举办。不少外商表示，他们赴港办展参会，是希望以香港为平台，开拓大湾区的广阔市场。

6、《“中国遍地是机遇，我们侨商不能错过”》

新春伊始，浙江“千团万企出海拓市场抢订单”行动风风火火，广大侨企争相参与，“抢”到实打实的订单，提振满当当的信心；在福建，全国首个面向华侨华人的跨境电商服务贸易平台“侨易邦”运行平稳，帮助侨商把更多福建商品“搬”到海外客商面前；在广东，全国首个便利华侨华人投资的税收服务中心揭牌成立以来，为华侨华人提供愈加便利化、精细化的一站式线上税收服务……有了“娘家人”助力，海外侨商以“侨”为“桥”更顺畅。

7、《投资中国，“今年的力度会更大”》

宝洁、松下、巴斯夫、施耐德、霍尼韦尔、可口可乐……年初以来，在对华增加投资的名单上，像这样的跨国公司还有很多，他们都带来了含金量更高的项目。签约台、洽谈室、生产线、建设工地，活跃着外商的身影。2023年，全球跨国投资依然面临不小的下行压力，但中国经济发展的向好势头和强大磁力，为艰难复苏中的世界经济增添了亮色，也给各国投资者提振着信心。

8、《“让更多的朋友来中国旅游”》

从古镇庙会到城市灯会，从滑雪溜冰到潜水冲浪，从登高祈福到畅享游乐场……兔年新春，中国旅游“火”了，各大景区人气旺，旅游消费明显复苏。仅在春节假期，全国国内出游就达3.08亿人次，实现国内旅游收入3758.43亿元，同比分别增长23.1%和30%，交出3年来旅游行业最亮眼的一份成绩单。

来源/《人民日报海外版》

编辑/云歌

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经