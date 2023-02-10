人民网北京2月10日电 （黄盛）“目前，公司的IPO申报工作正在有序进行。按计划，我们将于年中提交申报材料，争取在2024年实现主板上市。”日前，新疆维吾尔自治区克拉玛依市一家清洁能源公司的负责人说，为有效支持公司顺利完成IPO申报，当地工信局开展了专项“一对一”跟踪帮扶，协助公司顺利开具申报所需的各类合法合规证明。

不仅克拉玛依市，今年以来，我国多省区市纷纷推出创新举措，助力企业上市挂牌，对处于上市受理或核准等阶段的区域企业给予补助，加快提振市场信心，不断增强发展预期。

1月27日，辽宁印发《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》通知，明确对北京证券交易所首发上市企业分阶段给予总额不超过800万元补助；对境内科创板首发上市企业分阶段给予总额不超过1500万元补助；对境内主板、创业板首发上市企业分阶段给予总额不超过1000万元补助。坚持“随报随审”原则拨付企业上市补助。

1月31日，内蒙古发布了《内蒙古自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单》，对在内蒙古证监局办理上市辅导备案的企业，给予100万元奖补；对向中国证监会、沪深北证券交易所提交上市申报材料并获得受理的企业，给予200万元奖补；对在沪深北交易所实现首发上市的企业，给予1000万元奖补；对在境外上市的企业奖补500万元。

2月5日，湖北省武汉市印发《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》，对在沪深北交易所新上市的企业，分阶段给予最高不超过800万元奖励；对在与中国证监会签署监管备忘录的国家或者地区新上市，且募集资金80%以上比例投放武汉的企业，一次性奖励600万元；对上市公司、挂牌企业通过资本市场再融资的，给予最高不超过200万元奖励；对发行公司债券、企业债券、银行间票据融资的企业，给予最高不超过100万元奖励。

2月6日，湖南印发了《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》明确，对已在湖南证监局辅导验收的企业，给予200万元补助资金，对科创板上市企业再奖励100万元等；《内蒙古自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单》提出，针对成功登陆资本市场的企业，给予100万元至1000万元不等的奖补；《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》明确，将采取分阶段的方式，对省内首发上市企业给予800万元至1000万元补助。

2月7日，黑龙江省哈尔滨市人民政府印发的《关于提振发展信心推动全市经济加快恢复整体好转的政策措施》表示，对在国内主板、科创板、创业板以及北交所上市的本市企业，根据企业上市进程分阶段给予补助，累计不超过1000万元。对在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业，给予200万元一次性补助。鼓励企业上市募集资金投资本地项目，对以上补助资金，依据首发上市募集资金投资本地情况，差异化兑现补助资金。

“适当的奖补措施有利于激发企业上市的积极性。”业内专家对此表示，为上市企业提供补助，是政府运用自身资金、资源、“品牌”推动企业上市进度、加快吸引外部投资人资金的一种方式，有利于提振市场主体信心，加速经济恢复动力；但与此同时，“种子”企业的茁壮成长离不开精准的市场生态圈的构建以及全链条梯度培育、全流程服务保障、全周期政策支持的持续发力，只有通过有效机制充分发挥多部门协作，匹配区域企业新经济、新项目和科技创新的各方面需求，形成产业政策合力，才能真正解决区域上市企业总量偏少、分布不均、后劲不足、再融资和并购重组存在短板等问题。

(责编：鲁婧、高雷)

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