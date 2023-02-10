人民网北京2月10日电 （记者栗翘楚）根据中国汽车工业协会公布数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，延续了2021年的增长态势。在汽车交易市场现有规模及发展潜力巨大的背景下，在汽车产业流通过程中，仍存在产业链条长、参与角色多、供需匹配难等问题。

日前，平安银行与汽车产业互联网平台大搜车签署战略合作协议。根据协议，平安银行汽车消费金融中心（以下简称“平安银行汽融中心”）与大搜车汽车金融科技中心（以下简称“大搜车金服”）将在汽车金融领域展开全方位合作，基于大搜车的产业数字化生态，打通平安银行金融产品与服务在汽车零售、服务流通环节等场景的直连通道，实现双方业务资源优势互补，共同促进汽车金融领域数字化转型发展。

据了解，大搜车金服与平安银行汽融中心此次建立合作，双方将基于大搜车在汽车流通产业链的布局和汽车经销商SaaS的广泛覆盖，搭建平安银行开展汽车金融业务的“场景直连”通道，实现线上化操作系统和多元化产品的高效对接。

例如，汽车经销商可以通过SaaS服务系统，为车主提供多元化的车辆消费贷款服务，同时也可以根据自身需求申请车商贷、车辆订单贷等金融服务。与此同时，双方还将依据大搜车系统平台所沉淀的消费市场和经营场景的特定需求，共同开发创新汽车金融业务，优化相关业务场景服务，更精准、科学地满足市场需求，实现大数据对于产业发展的反哺。

平安银行汽融中心总裁傅忠强表示，此次与大搜车在汽车领域的全方位合作，共同推动汽车流通领域的金融产品和服务的提升，将为消费者带来了更高效、更便捷的服务体验。

“汽车消费是扩内需、促增长的重要抓手，汽车市场发展对于关联产业有着强劲的带动效应。”大搜车创始人兼CEO姚军红认为，大搜车与平安银行的战略合作将发挥双方各自优势，以数字化场景服务突破汽车行业发展瓶颈，让市场需求得到更直接、高效的满足，为扩大汽车消费和助力产业发展集聚更强动能。

业内分析认为，零售汽车金融业务或已进入增长拐点，结构性调整和数字化场景服务将成为新的趋势。进一步加速汽车金融的数字化，需要产业协同和金融助力进一步增强，并针对消费者的个性化需求，创新产品和服务形式。

(责编：鲁婧、高雷)

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