人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《福布斯》2023全球区块链50强发布 微众银行等6家中国企业入选

2023年02月10日13:34 | 来源：北京青年报客户端
小字号

原标题：《福布斯》2023全球区块链50强发布 微众银行等6家中国企业入选

　　美东时间2023年2月7日，《福布斯》杂志公布2023年全球区块链50强榜单，微众银行蝉联入选。微众银行因基于DDTP（Distributed Data Transfer Protocol）分布式数据传输协议的个人信息可携带权解决方案和联合多方共建开源联盟链生态圈备受认可。

　　据悉，“全球区块链50强”是由知名财经媒体《福布斯》杂志评选的年度重磅榜单。5年来，该年度榜单聚焦挖掘全球各行业领军企业中应用区块链解决方案的实践成果，反映了区块链技术在全球不同产业领域的发展趋势。此次榜单中，Alphabet、Meta、摩根大通、汇丰银行等全球知名企业悉数获选，微众银行与中国建设银行、中国工商银行、蚂蚁集团、百度、腾讯共6家中国企业入选。

　　微众银行自2015年开始投入安全可控的区块链核心技术研发，并自2017年起陆续将攻关成果面向全球开源，有力推动了国内乃至国际开源联盟链生态圈的形成。2022年4月，微众银行正式推出“微众区块链”品牌，致力于为ESG战略中的政府、公众、企业等多方参与构筑信任底座。发展至今，微众区块链开源生态圈已汇聚超4000家机构与企业、90000名个人开发者，在政务、金融、医疗、双碳、农业、跨境数据流通等重点领域沉淀了珠三角征信链、粤澳跨境数据验证平台、深证金融区块链平台等300余个标杆应用，助力产业数字化，服务实体经济发展，促进公平与可持续。

　　在此次榜单中介绍到的个人信息可携带权解决方案-信息取证区块链平台，由合作伙伴基于DDTP分布式数据传输协议，依托FISCO BCOS开源联盟链平台搭建，旨在解决个人数据在机构间流转的数据传输难题，落实个人隐私保护。平台引入用户作为核心参与者，通过区块链的全流程追溯、防篡改、传递信任等特性，叠加引进公证处等权威机构的参与，助力更安全、可信、易协作的个人信息携带应用。

　　在实际应用中，信息取证区块链平台已经被广泛应用于金融、背调、婚恋交友等多种行业领域，为不同行业领域的企业客户解决数据流通过程中难以验证真实性的痛点问题。截至2022年底，平台业务总请求人数超310万，金融类业务请求人数超250万。（金仁甫）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1月铁路部门客流增长强劲 货运装车保持较好水平
　　人民网北京2月10日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，开年首月，铁路客流增长势头强劲，货运装车保持较好水平。国家铁路旅客发送量达2.25亿人次，同比增长30%，已恢复至2019年同期八成水平，货运日均装车17.1万车，为保障人民群众美好出行、推动经济运行整体好转作出积极贡献。…
1月份工业品价格整体继续下降 PPI同比下降0.8%
　　人民网北京2月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。 国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部