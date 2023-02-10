原标题：《福布斯》2023全球区块链50强发布 微众银行等6家中国企业入选

美东时间2023年2月7日，《福布斯》杂志公布2023年全球区块链50强榜单，微众银行蝉联入选。微众银行因基于DDTP（Distributed Data Transfer Protocol）分布式数据传输协议的个人信息可携带权解决方案和联合多方共建开源联盟链生态圈备受认可。

据悉，“全球区块链50强”是由知名财经媒体《福布斯》杂志评选的年度重磅榜单。5年来，该年度榜单聚焦挖掘全球各行业领军企业中应用区块链解决方案的实践成果，反映了区块链技术在全球不同产业领域的发展趋势。此次榜单中，Alphabet、Meta、摩根大通、汇丰银行等全球知名企业悉数获选，微众银行与中国建设银行、中国工商银行、蚂蚁集团、百度、腾讯共6家中国企业入选。

微众银行自2015年开始投入安全可控的区块链核心技术研发，并自2017年起陆续将攻关成果面向全球开源，有力推动了国内乃至国际开源联盟链生态圈的形成。2022年4月，微众银行正式推出“微众区块链”品牌，致力于为ESG战略中的政府、公众、企业等多方参与构筑信任底座。发展至今，微众区块链开源生态圈已汇聚超4000家机构与企业、90000名个人开发者，在政务、金融、医疗、双碳、农业、跨境数据流通等重点领域沉淀了珠三角征信链、粤澳跨境数据验证平台、深证金融区块链平台等300余个标杆应用，助力产业数字化，服务实体经济发展，促进公平与可持续。

在此次榜单中介绍到的个人信息可携带权解决方案-信息取证区块链平台，由合作伙伴基于DDTP分布式数据传输协议，依托FISCO BCOS开源联盟链平台搭建，旨在解决个人数据在机构间流转的数据传输难题，落实个人隐私保护。平台引入用户作为核心参与者，通过区块链的全流程追溯、防篡改、传递信任等特性，叠加引进公证处等权威机构的参与，助力更安全、可信、易协作的个人信息携带应用。

在实际应用中，信息取证区块链平台已经被广泛应用于金融、背调、婚恋交友等多种行业领域，为不同行业领域的企业客户解决数据流通过程中难以验证真实性的痛点问题。截至2022年底，平台业务总请求人数超310万，金融类业务请求人数超250万。（金仁甫）

(责编：曹淼、李源)

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