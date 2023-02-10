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2022年我国对外投资平稳发展

2023年02月10日15:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月10日电（谢希瑶、孙悦）商务部合作司负责人9日介绍，2022年，我国克服外部环境不利影响，对外投资平稳发展，稳中有进。全行业对外直接投资9853.7亿元人民币，同比增长5.2%（折合1465亿美元，同比增长0.9%）。

　　数据显示，2022年，我国对外非金融类直接投资7859.4亿元人民币，同比增长7.2%。对外承包工程完成营业额10424.9亿元人民币，同比增长4.3%；新签合同额17021.7亿元人民币，同比增长2.1%。主要呈现以下特点：

　　对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2022年，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%，占同期总额的17.9%；在沿线国家承包工程完成营业额849.4亿美元，新签合同额1296.2亿美元，分别占总额的54.8%和51.2%，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

　　部分行业对外投资增长较快。2022年，我国投向批发和零售业211亿美元，同比增长19.5%，投向制造业216亿美元，同比增长17.4%，投向租赁和商务服务业387.6亿美元，同比增长5.8%。

　　地方对外投资活跃。2022年，地方企业对外投资939.2亿美元，较上年增长13.1%，占总额的80.4%。其中东部地区对外投资同比增长10.3%，占地方投资的81.6%，广东、浙江和上海位列地方对外投资前三位。

(责编：胡永秋、白宇)
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