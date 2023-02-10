新华社武汉2月10日电（记者李伟）记者从中国地质大学（武汉）获悉，该校宋海军教授团队在我国贵州省贵阳市及其周边发现一个距今2.508亿年的特异埋藏化石库——贵阳生物群。相关研究成果10日发表在《科学》杂志上。

宋海军介绍，贵阳生物群是目前已知的中生代最古老的一个特异埋藏化石库，当时距离地球地质历史上最具灾难性的二叠纪-三叠纪生物大灭绝，仅过去约100万年的时间。《科学》杂志的文章评审人认为，该发现为我们理解最大规模灭绝之后的生命恢复速度和模式提供了新的认识。

贵阳生物群中发现的龙虾化石碎片。（代旭 摄）

“贵阳生物群的发现可以追溯到2015年春天的一次野外踏勘工作。”宋海军说，当时其指导的学生代旭在一块黑色页岩中发现了一枚非常奇特的龙虾化石碎片，引起了团队的重点关注。之后，由代旭博士等人带队从2015年至2022年每年都在该地区开展野外工作，陆续发现了大量多门类化石，由此揭开了贵阳生物群的冰山一角。

为了弄清贵阳生物群的精确时代和生物面貌，团队成员在该地区开展了大量的地质工作，从古生物分类学、生物地层学、年代地层学、沉积学、沉积地球化学等方面入手开展了系统研究，已初步理清贵阳生物群的主要面貌、地层分布、埋藏年代、埋藏环境等信息。

贵阳生物群生态复原图。（杨定华 绘）

截至目前，贵阳生物群中已经发现了包括硬骨鱼、软骨鱼、牙形动物、海绵动物、双壳、菊石、腹足等十几个大类，总计40种不同的生物。从生态上看，贵阳生物群的营养金字塔已经很完整，此外还发现有大量粪便化石，表明当时的食物网已经较为复杂，生态结构已经很完善。“这进一步表明，二叠纪-三叠纪生物大灭绝之后的生态重建远比以往所以为的更快。”宋海军说，这有助于我们更好地认识极端气候条件下生物与环境之间的演化关系。

(责编：胡永秋、白宇)

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