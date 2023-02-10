1月我国新能源汽车产销量同比分别下降6.9%和6.3%
2023年02月10日18:02 | 来源：新华网
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新华社北京2月10日电（记者高亢）记者10日从中国汽车工业协会获悉，1月我国新能源汽车产销量分别达42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达24.7%。
中汽协公布信息显示，1月，我国汽车产销量分别达159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。今年1月汽车产销量数据与2022年春节月2月份相比，产销量分别下降12.1%和5.1%，与2019年春节月2月相比，分别增长13%和11.3%。
中汽协相关负责人分析认为，今年春节假期早，1月份整体有效生产经营时间仅为正常的六成左右。加之去年12月汽车企业推出了众多汽车购买优惠政策，提前透支了部分需求，多重因素叠加导致1月我国汽车市场表现不理想。
(责编：胡永秋、白宇)
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