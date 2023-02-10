立春后，在上海的南京东路步行街，一场热闹的招聘会在CBD举行。求职者带上简历，逛着街就把工作找了。百家名企汇聚一堂，2800多个岗位虚位以待。6大行业专区，4个特色专区，都极具“上海特色”，更有新职业新业态新技能推荐员教你入门心理咨询师、无人机飞手……

上海从今年1月提前启动2023年春季促进就业专项行动。线下线上招聘活动加密组织，分行业、分领域的专场招聘火热进行，确保“天天有招聘、周周有活动”。截至目前，上海全市累计已举办招聘会380余场，提供岗位超过12.4万个。

监制｜刘鑫 陈雯 席罗曦

制片人｜王宇

记者｜魏然 周力

编导丨关红妍

剪辑｜陶晨威

(责编：胡永秋、白宇)

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