本报记者 邵玉姿

渤海湾西岸穹顶处，河北沧州黄骅港煤炭港区海风阵阵。来自晋北的运煤专列陆续抵达港口，长长的车厢被定位车牵引至入港第一站：翻车机房。

巨大的“O”形转子四翻式翻车机张开怀抱，一次“抱”住4节车厢翻转，20秒便可将车厢带车轨整体翻转160度左右。随着煤炭倾泻而下进入地下料仓，翻车机两侧喷出细密水雾，迅速抑制翻腾欲起的煤尘。仅仅数秒，320吨细煤便卸载完毕，而作业区外依旧清洁如初。

“这是我们自主研发的翻车机长效本质抑尘技术。”黄骅港煤炭港区运营方、国能黄骅港务有限责任公司生产三部翻车机点检技术员周润生已经在这里工作了10年。以前，翻车机房是煤炭港口的“污染大户”。“车厢一翻转，煤尘飞上天。要是穿着白衬衫，一会儿工夫，准变成‘灰衬衫’！”

如今，新技术的应用使得本应飘扬的煤尘被微米级的细密水雾包裹，有效抑制了污染的产生。“机房一共有4台大型翻车机，平均每台每小时卸煤约8000吨，一年可卸1亿多吨，翻车机房始终保持洁净。”周润生说。

黄骅港是我国西煤东运、北煤南运的重要港口，已连续4年煤炭吞吐量居全国第一。作为煤炭大港，扬尘污染是困扰港口发展的根本性难题。如何化解这一难题，黄骅港有自己的办法：依托智能化，打造全流程抑尘系统。

翻车机底层精准洒水、皮带智能清洗、曲线溜槽及新式裙板密封、堆场智能补水……“煤炭抵达港区后的翻、堆、取、装等每一个工序，我们都进行了革新，通过环保科技的应用，解决了煤炭港区粉尘治理的难题。”国能黄骅港务有限责任公司生产保障中心经理怀全介绍，煤炭港区共设置了17处环境监测点，粉尘监测数据一分钟一更新，结果显示港区内外数值相差无几。

煤炭大港要变“绿”，除了要治理好煤尘污染，还要做好节水文章。

黄骅港地处盐碱滩，淡水资源极其宝贵。“煤炭港区每年生产用淡水370多万立方米，环保要求提升后，淡水使用量一度增长。”怀全说，“为了化解淡水难题，我们规划了‘两湖三湿地’，向大海、天空和科技要淡水。”

提取“压舱水”。来自南方的货轮，需携带大量淡水压舱。港口制作了专门的管道，与货轮出水口连接，提取“压舱水”，每年可获淡水110万至150万立方米。

收集“天上水”。每到雨季，港口汇集地表径流，通过泵站输入湿地，防止了落入港区的雨水直接排海造成污染，每年可承接利用雨水40余万立方米。

处理“煤污水”。智能除尘装置等产生的煤污水，被引入3个污水处理站，每年可处理205万余立方米。处理后不仅可得清水，还可将沉淀下来的煤泥加工成煤饼出售，每年创收900多万元。

用于过滤、储存压舱水、净化煤污水和雨水的“两湖三湿地”由原有垃圾场、空闲荒地改造而成，相互连通，形成一套完整的水循环利用系统。“这些水都将逐步回用到生产中，每年可减少淡水使用成本1900余万元。”怀全说。

曾经的煤港乱，变成了如今的港区美。“两湖三湿地”内，充足可循环的淡水，滋润着港区绿树红花，更引来了鱼儿游、鸟儿飞，将灰头土脸的港口变成了一座鸟语花香的“海岸花园”。

黄骅港的“绿”不止于此。“我们还组建了智能科创团队，将‘煤尘防治可行技术’等绿色发明应用于各个生产环节，最大限度减少人工操作，实现码头岸电全覆盖，持续提升绿色发展水平。”国能黄骅港务有限责任公司环境保护部经理董传博说。

去年8月，黄骅港煤炭港区被中国港口协会评为“五星级绿色港口”，成为全国唯一入选五星级的专业化干散货类港口。

“党的二十大报告提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。我们将认真贯彻落实党的二十大精神，大力推进‘零碳、无废、生态’港口建设。”董传博表示，将进一步推进光伏系统、储能系统、制氢等可控负荷的聚合和协调优化，实现“源网荷储一体化”发展，推动黄骅港绿色低碳转型升级。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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