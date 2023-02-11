本报北京2月10日电 （记者陆娅楠）国家统计局2月10日发布2023年1月份全国CPI（居民消费价格指数）显示，CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。

从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.8%。其中，食品价格上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.52个百分点。食品中，受春节等季节性因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格分别上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，涨幅比上月均有扩大。非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.25个百分点。非食品中，随着疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨，涨幅在3.8%—5.6%之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4%和2.6%。

1月CPI同比上涨2.1%，其中，食品价格上涨6.2%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点。食品中，鲜菌、鲜果和鲜菜价格分别上涨15.9%、13.1%和6.7%；猪肉价格上涨11.8%，涨幅比上月回落10.4个百分点。非食品价格上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.98个百分点。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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