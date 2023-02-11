本报北京2月10日电 （记者李红梅）在黑龙江省双鸭山市集贤县，气象局备春耕农业气象服务领导小组为农民送上“良种先行备耕指南”。“我们已经根据指南确定选种方式，继续引进合适的优良品种。”华平绿香园农业发展有限公司董事长李玉华说。

湖北省武穴市梅川镇居杠村，农户刘汉理正根据天气预报为油菜追施提苗肥，“天气预报说过两天有雨，下雨前要赶紧施肥！”

中国气象局近日专门召开全国春耕春播气象保障服务工作视频会议，强调全国各级气象部门要统筹推动气象为农服务高质量发展，大力提升春耕春播和春季农业生产气象保障服务的质量和效益，为保障国家粮食安全、全面推进乡村振兴提供气象智慧。

眼下，随着天气逐步回暖，春耕备耕日益繁忙，全国各地气象部门抢抓农时，全力以赴做好各项气象服务，助力农业强国建设。

今年以来，《气象为农服务提质增效行动方案》《推进农业气象观测业务高质量发展工作方案（2023—2035年）》等文件接连出台，国家和地方各级气象部门纷纷成立工作专班，按照今年《全国春耕春播气象服务方案》，全力保障春耕春播气象服务。

河北省沧州市肃宁县气象局与县农业农村局组成专家团队开展冬小麦返青期苗情调查，制作气象为农服务专报；湖北省孝感市大悟县气象局组织技术人员到大新镇开展农情调查，制作“三农”气象服务周报……我国地区差异较大，各地气象部门派出服务团队，到田间地头调研了解情况，因地制宜开展精细化农用天气预报预警、苗情监测评估，制作气象信息专报，努力做到精准施策、精细服务。

今年国家气象中心新增整地、灌溉、移栽气象适宜等级预报格点产品，各地研发多款风险预警产品，广西南宁市开展多次人工影响天气作业，江西气象部门今年继续扩大早稻早播早育气象服务推广范围……气象科技有力促进了智慧农业气象服务能力、农业气象灾害风险预警能力不断提升，全力保障减灾增收。

如今，农业气象服务已成为我国气象事业中规模最大、技术最成熟、体系最规范的业务。2022年，我国气象部门向全国125万新型农业经营主体、300万农机手和农业管理人员提供直通式气象服务，全年累计开展飞机增雨作业1142架次，地面增雨防雹作业6.1万次，累计增加降水约398亿吨，发布国省级农业气象灾害风险预警120余期，有力保障了粮食安全和重要农产品稳定安全供给。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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