本报北京2月10日电 （记者廖睿灵）住房和城乡建设部日前发布的数据显示，2022年1—12月，全国新开工改造老旧小区5.25万个、876万户，实现新开工改造5.1万个城镇老旧小区的年度目标任务。

住建部有关负责人表示，今年全国将新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。同时，将加快城市基础设施更新改造，新开工城市燃气管道等老化更新改造10万公里以上，改造建设雨水管网1.5万公里以上，因地制宜推进地下综合管廊建设。

(责编：袁勃、牛镛)

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