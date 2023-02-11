本报记者 邱海峰

上海临港新片区中银金融中心目前正在如火如荼建设中。这是上海临港新片区在建的最高标志性建筑，建筑主体为两座200米高的双子楼，项目定位为金融企业总部集聚地。

计海新摄（人民视觉）

浪潮超高清新型显示制造基地日前在山东省济南市正式启用。该项目一期项目建设面积6700平方米，生产线可年产LED模组达4万平方米。图为工作人员在该基地生产线上操作设备。

新华社记者 徐速绘摄

最近，多地围绕重大项目建设作出部署：江西省明确今年将加快推进3558个重大项目建设，浙江印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2023年重大项目实施计划》，今年重庆计划实施市级重大建设项目1123个……国家发展改革委有关负责人表示，接下来，将着力加快推进重大项目建设，加强重大项目储备，持续为扩大有效投资打好基础。

带动新开工项目投资较快增长

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求的重要支撑。根据国家统计局数据，2022年，计划总投资亿元及以上项目投资比上年增长12.3%，增速比上年提高5.4个百分点；拉动全部固定资产投资增长6.2个百分点，比上年提高2.8个百分点。

今年以来，各地纷纷按下重大项目建设加速键。2月初，随着贵安新区网易数据中心项目动工建设，贵州省今年一季度687个重大项目集中开工，总投资约3767亿元。贵州省发改委主任潘大福介绍，此次集中开工的重大项目坚持把产业投资作为重中之重，把产业配套等基础设施作为重要支撑，推动产业锻长板补短板。同时，把惠民生暖民心作为重要底线，推动公共服务设施提质升级。

此外，黑龙江省将实施省级重点项目1000个，完成年度投资3000亿元，加快大庆聚碳酸酯、深圳联合飞机大型无人机等重点产业项目建设；江苏省2023年度省级重大项目清单出炉，220个项目年度计划总投资5670亿元；湖南省提出抓好长赣高铁、长沙机场改扩建等10大传统基建项目。

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，各有关方面大力推进“十四五”规划102项重大工程等落地实施，依托国家和地方层面推进有效投资重要项目协调机制，推动一大批重大项目开工建设，带动新开工项目投资保持较快增长。从新开工项目、拟建项目计划总投资等指标看，今年及以后的投资增长还存在较大潜力。

推动形成更多实物工作量

重大项目建设提速，政策支持继续给力。日前召开的国务院常务会议提出，深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动财政、金融工具支持的重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量。

罗国三介绍，去年7月底，国务院办公厅部署建立推进有效投资重要项目协调机制，统筹推进政策性开发性金融工具等投资政策落地实施。从成效看，金融工具支持了一大批“十四五”规划确定的既利当前、又利长远的有效投资重要项目，增强投资对优化供给结构的关键作用，夯实高质量发展基础。

交通方面，新建北京至雄安新区至商丘高速铁路、上海至南京至合肥高速铁路、成渝中线铁路、广西平陆运河等一大批交通重大项目开工建设；水利方面，南水北调中线引江补汉工程、环北部湾广东水资源配置工程等一大批水利重大项目开工建设；社会民生方面，城市燃气管道、排水、供水、供热等老化更新改造和城市地下综合管廊、职业教育等项目建设实施。

“随着推进重大项目开工建设各项政策措施落地生效，建筑业企业对市场发展保持乐观。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，1月份，建筑业业务活动预期指数为68.2%，高于上月6.7个百分点，连续两个月位于高位景气区间。

加力支持新型基础设施建设

推动重大项目建设，今年还有哪些看点？新基建广受关注。

北京市提出将纵深推进新型基础设施建设，新建5G基站1万个以上；湖南省将在信息、融合、创新基础设施方面系统布局一批支撑引领转型升级的新基建项目；江苏省明确系统布局5G、人工智能、大数据等新型基础设施建设。

国家发展改革委政研室主任金贤东表示，今年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。支持各地通过地方政府专项债券加大对新型基础设施建设的投入力度，拓宽支持领域和适用范围，支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台，为经济转型和企业创新发展提供条件。

做好项目前期工作是推进重大项目建设实施的基础性工作。罗国三表示，还将督促指导各地不断完善项目储备机制，依托国家重大建设项目库，分级分领域持续储备一批重点项目，持续为扩大有效投资打好基础。推动各地深化项目前期研究论证，坚持先评估后决策，广泛听取专家意见，做好多方案、多维度的论证研究，提高项目前期工作的质量和效率。协调有关方面，加快办理项目用地、规划许可、环评、施工许可等审批手续。

(责编：袁勃、牛镛)

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