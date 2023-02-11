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透视1月份CPI和PPI数据：我国物价保持平稳运行

2023年02月11日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京2月10日电（记者魏玉坤、魏弘毅）国家统计局10日发布数据，1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%，国内物价保持平稳运行。

CPI运行在合理区间

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨，CPI同比涨幅比上月扩大0.3个百分点。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。1月份，食品价格同比上涨6.2%，涨幅比上月扩大1.4个百分点；环比上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.3个百分点。其中，受春节等季节性因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格环比分别上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，涨幅比上月均有扩大。

猪肉价格持续下行。1月份，猪肉价格环比下降10.8%，降幅比上月扩大2.1个百分点。

“去年我国生猪出栏6.99亿头，生猪供应有保证，但餐饮消费尚未完全恢复，猪价下行周期叠加环保、二次育肥等因素冲击，尤其是春节后猪肉消费整体处于淡季，猪价持续下跌。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇说，预计短期内猪价仍将处在探底的过程中。

非食品价格涨幅有所扩大。1月份，非食品价格同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比由上月下降0.2%转为上涨0.3%。

董莉娟表示，1月份，随着疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格环比分别上涨20.3%、13%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨，环比涨幅在3.8%至5.6%之间。

据测算，1月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，表明我国工业消费品以及服务消费价格保持稳定。

PPI同比涨幅持续回落

董莉娟表示，1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。

从同比看，1月份，PPI下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有15个，与上月相同。其中，有色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，降幅扩大0.8个百分点；纺织业价格下降3%，降幅扩大0.9个百分点。

从环比看，1月份，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.5%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。

1月份，输入性因素影响国内石油相关行业价格下行，其中石油和天然气开采业价格环比下降5.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.3%。煤炭保供持续发力，煤炭开采和洗选业价格环比由上月上涨0.8%转为下降0.5%。钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨1.5%，涨幅扩大1.1个百分点。

国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说：“PPI同比涨幅持续回落，有助于改善上下游工业利润结构，缓解中下游制造业企业成本压力，激发微观主体活力。”

“总的看，1月份，国内大宗商品和重要民生商品保供稳价成效持续显现，物价运行实现良好开局。”国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武说。

保持物价平稳运行具有坚实基础

保持物价平稳运行，对稳住经济基本盘至关重要。中央经济工作会议在部署做好2023年经济工作中强调，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。

农业农村部组织专家制定发布小麦、油菜防冻抗旱促稳产技术意见，启动春季田间管理技术大培训，保障粮油稳产增产；国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储；宁夏、安徽等多地加强市场价格监测分析预警……近段时间以来，各有关部门各地落实中央部署，统筹做好保供稳价。

新发地市场被称为北京市民的“菜篮子”。记者在市场看到，前来上货的车辆络绎不绝、装货卸货，一派忙碌景象。

“为有效应对雨雪天气，新发地市场动员商户做好采收储备，同时加大耐储菜储备量，增加防寒帐篷、保温棉被供应，继续免收进场费，确保农产品供应充足、价格稳定。”新发地农产品批发市场董事长张玉玺说。

重点电商平台备货充足。如美团买菜在北京每日上新近百种生鲜商品、肉禽蛋奶、海鲜水产等产品，当前货源充足，各类商品价格保持稳定。

“展望后期市场走势，我国粮油供应充足，蔬菜种植面积扩大，猪肉储备调节灵活高效，重要民生商品保供稳价基础牢固，物价总水平有望继续运行在合理区间。”张学武说。

(责编：王震、李楠桦)
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