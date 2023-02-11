本报评论员

“推进中国式现代化是一个系统工程，需要统筹兼顾、系统谋划、整体推进，正确处理好顶层设计与实践探索、战略与策略、守正与创新、效率与公平、活力与秩序、自立自强与对外开放等一系列重大关系。”日前，在新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班式上，习近平总书记立足党和国家事业发展全局，深刻阐述了中国式现代化的一系列重大理论和实践问题，极大丰富和发展了中国式现代化理论，具有很强的政治性、理论性、针对性、指导性，对于全面贯彻落实党的二十大精神，全力以中国式现代化推进民族复兴大业具有十分重要的意义。

新中国成立特别是改革开放以来，我们用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，为中华民族伟大复兴开辟了广阔前景。实践证明，中国式现代化走得通、行得稳，是强国建设、民族复兴的唯一正确道路。中国式现代化是我们党领导全国各族人民在长期探索和实践中历经千辛万苦、付出巨大代价取得的重大成果，我们必须倍加珍惜、始终坚持、不断拓展和深化。

推进中国式现代化是一个系统工程，需要统筹兼顾、系统谋划、整体推进。要正确处理好顶层设计与实践探索的关系。进行顶层设计，需要深刻洞察世界发展大势，准确把握人民群众的共同愿望，深入探索经济社会发展规律，使制定的规划和政策体系体现时代性、把握规律性、富于创造性，做到远近结合、上下贯通、内容协调。推进中国式现代化作为一项探索性事业，还有许多未知领域，需要我们在实践中大胆探索，决不能刻舟求剑、守株待兔。要正确处理好战略与策略的关系。要增强战略的前瞻性、全局性和稳定性，准确把握事物发展的必然趋势，以科学的战略预见未来、引领未来，在谋划战略目标、制定战略举措、作出战略部署时，要着眼于解决事关党和国家事业兴衰成败、牵一发而动全身的重大问题。而且战略一经形成，就要长期坚持、一抓到底、善作善成，不要随意改变。同时，要把战略的原则性和策略的灵活性有机结合起来，灵活机动、随机应变、临机决断，在因地制宜、因势而动、顺势而为中把握战略主动。

推进中国式现代化，还要处理好守正与创新、效率与公平、活力与秩序、自立自强与对外开放等一系列重大关系。要守好中国式现代化的本和源、根和魂，毫不动摇坚持中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则，确保中国式现代化的正确方向。要把创新摆在国家发展全局的突出位置，顺应时代发展要求，积极识变应变求变，不断塑造发展新动能新优势，充分激发全社会创造活力。既要创造比资本主义更高的效率，又要更有效地维护社会公平，更好实现效率与公平相兼顾、相促进、相统一。要统筹发展和安全，贯彻总体国家安全观，健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全和重点领域安全。要坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。要不断扩大高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，用好国内国际两种资源，拓展中国式现代化的发展空间。

习近平总书记深刻指出：“推进中国式现代化，是一项前无古人的开创性事业，必然会遇到各种可以预料和难以预料的风险挑战、艰难险阻甚至惊涛骇浪，必须增强忧患意识，坚持底线思维，居安思危、未雨绸缪，敢于斗争、善于斗争，通过顽强斗争打开事业发展新天地。”惟其艰巨，所以伟大；惟其艰巨，更显荣光。时代的接力棒交到了我们这一代人手中，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，保持战略清醒、战略自信和战略主动，不断增强自身本领，锐意进取、顽强拼搏，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴接续奋斗，续写新的历史荣光。

（本报评论员）

(责编：王震、李楠桦)

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